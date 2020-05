En del husejere, der bor på koteletgrunde i Roskilde Kommune, lever ikke op til kravene om, at skraldefolkene skal have let adgang til skraldespanden. Foto: Lars Kimer

Send til din ven. X Artiklen: 1000 koteletgrunde i søgelyset: Skal lave om for at få hentet skrald Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

1000 koteletgrunde i søgelyset: Skal lave om for at få hentet skrald

Roskilde - 17. maj 2020 kl. 08:42 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skraldespandene skal placeres ved skel, så skraldemanden let kan tømme spandene. Den regel blev indført for år tilbage i Roskilde Kommune. Men for nogle grundejere er det ikke så lige til, og det har nu ført til et påbud fra arbejdstilsynet. Der er tale om en god bid af de 3000 grundejere i kommunen, som har en koteletgrund. Kommunen vurderer selv, at der er tale om cirka 1000 af grundejerne.

Ved cirka 1000 af ejerne af koteletgrunde er adgangsvejen - som jo er husejerens - nemlig så ujævn eller utilgængelig, at det giver ulovlige arbejdsforhold for skraldemændene, er altså Arbejdstilsynets vurdering. Hos disse 1000 grundejere skal der ske et eller andet. Forvaltningen ser to løsninger og har orienteret det politiske niveau om sagen.

Den ene løsning er nok den klart billigste, men også den, der kræver mest af husejeren. Der skal husejeren nemlig selv til at køre skraldespanden helt ned for enden af adgangsvejen og retur igen efter tømning. Står spanden ikke nede ved skel, så vil den næppe blive tømt.

Den anden løsning for ejerne af de cirka 1000 koteletgrunde er, at ejeren indretter grunden, så den lever op til adgangskravene. Det kunne være i form af et flisebelagt spor på adgangsvejen helt op til der, hvor skraldespandene står i dag. Men der er også andre krav, fx belysning og tilstrækkelige plads. Enkelte grundejere har simpelthen en for lang adgangsvej, og der skal skraldespandene flyttes tættere på offentlig vej. Det vil være grundejerens ansvar at finde økonomi til ændringen og at få den udført.

Kommunen vil nu via eboks skrive ud til de cirka 1000 grundejere, det drejer sig om. Og fordi problemet kan løses ved, at husejerne selv kører skraldespanden ned til skel, får grundejerne kun 14 dage til at bringe sagen i orden. Forvaltningen er ikke i tvivl om, at brevet til husejerne vil føre til det, de beskriver som »mere dialog og måske nogle politiske henvendelser«.

relaterede artikler

Har din skraldespand forstoppelse? Der er faktisk en løsning 26. marts 2020 kl. 09:06