Midt i Skousbo i Viby har Almenr fået købsoption på to store grunde. Planer er, at det skal ende med to bofællesskaber, og noget kunne tyde på, at det er en god idé. 100 mødte i hvert fald op på et introduktionsmøde for at høre om projektet. Illustration: Roskilde Kommune

Send til din ven. X Artiklen: 100 til intro-møde om bofælleskaber Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

100 til intro-møde om bofælleskaber

Roskilde - 14. februar 2020 kl. 15:41 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er mindre end en måned siden, at det medlemsbaserede Almenr meldte ud, at de havde fået købsoption på to store grunde på Skousbo og havde planer om at lave to bofællesskaber her.

Tidligere i denne uge var der så introduktionsmøde om bofællesskaberne i Viby. Det foregik på Viby Skole, afdeling Bueager, og 100 interesserede personer mødte op.

- Der var 120 tilmeldte, men der var lidt frameldinger på dagen, fortæller Mie Dyreberg Haldrup fra Almenr, som bliver vært på projektet.

- Vi fortalte om stedet og konceptet, og Roskilde Kommune fortalte om visionen for Skousbo, siger hun.

I løbet af aftenen var der flere drømmeøvelser. I en af dem kom deltagerne ud i grupper og talte om, hvilken størrelse bolig de ønskede sig, og eksempelvis hvilke faciliteter de kunne bruge i et bofællesskab. Der var tale om et overordnet møde. I maj går projektet ind i det, Almenr kalder designfællesskabet, hvor interesserede kan reservere en bolig, og planerne bliver mere konkrete.

Hovedparten af de fremmødte kom fra København. Mie Dyreberg Haldrup vurderer, at cirka en tredjedel var fra lokalområdet.

Almenr har lagt op til, at der på den ene grund kan laves et bofællesskab for enlige forældre, mens der på den anden grund kan laves et bofællesskab med blandede familieformer.

- Singleforældrene var ikke så repræsenteret på mødet, men det kan skyldes, at det har været logistisk bøvlet for dem, siger Mie Dyreberg Haldrup og forklarer, at i den kommende periode bliver der et par workshops mere, og her vil Almenr finde ud af, om det ene bofællesskab stadig skal være til enlige forældre.

Hvis alt går vel, kan de to bofællesskaber være klar til indflytning i slutningen af 2021.

relaterede artikler

To bofællesskaber på vej til Skousbo 22. januar 2020 kl. 07:07