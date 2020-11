100 gram amfetamin i bilen

Den 25-årige mand bag rattet virkede narkopåvirket, da politiet fik fingre i ham ved totiden, og han havde desuden fået frakendt kørekortet. Han blev anholdt og sigtet for de to overtrædelser, men politiet fandt så den anseelige mængde amfetamin, som han er mistænkt for at ville sælge.

Den sigtede har ikke fast bopæl, men han har ophold på en adresse i Roskilde, og her fandt politiet ved en ransagning, 81 gram hash og fem gram amfetamin, men det blev en 37-årig kvinde fra Roskilde sigtet for at besidde. Hun er nu løsladt igen, men den 25-årige, der tidligere er straffet for narkobesiddelse, bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør med henblik på at få ham varetægtsfængslet.