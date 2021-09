100 år med tennis: - Det har været sjov og ballade både som barn, ung og voksen

Hans Christians farfar HH Stigaard var medstifer af tennisklubben. Han var tilmed ejer og direktør i Roskilde Landbobank, banken, som lånte klubben de 6000 kroner den mangledes for at have de 11.000 kroner der skulle til for at stifte klubben og etablere de første baner.

- Der er flere af dem, der var unge i årgangene sammen med mig, som endte med at blive gift. Vi havde et sammenhold uden lige, hvor vi var noget for hinanden. Du kan sige, at tennis på den lange bane har vist sig at være sekundært for mig. Jeg blev aldrig andet end en middelmådig motionist, men det har været sjov og ballade både som barn, ung og voksen. Det primære har vist sig at være det vi havde uden for banen. Det tænker man måske ikke så meget over som ung, men jo ældre jeg bliver jo mere sandt bliver det. Det skal vi huske at fortælle alle de unge mennesker, som i dag kommer og lægger deres timer i klubben.