Lisbeth Halfdaner bor med udsigt over Værebro Ådal, og det meste af mandagen var hun så heldig, at hun kunne se 10 traner, som havde slået sig ned i ådalen og brugte den som rasteplads. Foto: Lisbeth Halfdaner

Send til din ven. X Artiklen: 10 traner fik »tanket op« i Værebro Ådal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

10 traner fik »tanket op« i Værebro Ådal

Roskilde - 25. marts 2020 kl. 15:12 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvilken bedre måde at starte dagen på end at få en naturoplevelse helt hjem i sin egen stue. Det var, hvad der skete for Lisbeth Halfdaner, som bor med udsigt over Værebro Ådal nord for Gundsømagle. I kikkerten var der pludselig intet mindre end 10 traner, noget som hun aldrig har set i ådalen før, men dog har hørt, at andre tidligere har været heldige at se også.

- Vi så dem, da klokken var 6.45. Vi holdt øje med dem over dagen, og den sidste, vi så, var der klokken 16.15, så de har været der det meste af dagen, lyder det fra Lisbeth Halfdaner.

Hos Dansk Ornitologisk Forening er biolog Knud Flensted ikke overrasket over, at tranerne har været forbi, selv om Værebro Ådal ikke er et naturområde, han normalt hører tranerne rapporteret fra.

- Vi er midt i årets store tranetræk. Tranerne skal nord og øst på for at yngle, og det betyder, at en stor del af dem kommer her forbi. Typisk taget de lige en »optankning« på en dansk lokalitet. Det er de færreste, som bliver her, men vi har de senere år set ynglende traner i fremgang i Danmark. Vi er vel oppe på et sted mellem 100 og 200 ynglende par i Danmark. I 1970'erne var der kun få, måske tre-fire par, som ynglede her i landet, siger Knud Flensted.

Om at tranerne bruger Værebro Ådal som rasteplads siger han:

- Det er en lille lokalitet set med tranebriller. Men vi har set, at de godt kan affinde sig med mindre lokaliteter, så muligheden for, at Værebro Ådal kan blive et ynglested, er bestemt til stede, hvis altså det er muligt at finde lavvandede områder i området, siger han.

Tranerne forsvandt fra Danmark i midten af 1800-tallet, og først i 1952 sås det første ynglende par i Danmark siden da.

- Det var jagt og dræning af vådområder, som var de primære årsager til, at de forsvandt. Nu kan vi styrke deres tilbagekomst ved at øge vandstanden i de områder, hvor tranerne yngler, siger Knud Flensted.

Tranerne har brug for områder, hvor vandet aldrig kommer under 30-50 centimeters dybde for at yngle. Vandet holder nemlig rovdyr på afstand af rederne.

I Sverige yngler 15-20.000 traner, og om foråret er der en stor tilstrømning til Hornborgasjön syd for Väneren. Ved Hornborgasjön samles op imod 10.000 traner, hvilket også gør søen til et yndet udflugtsmål for ornitologer.

Tranen er noget større end en stork, faktisk kan tranerne bliver op til 115 centimeter høje, og fuglen overvintrer typisk i Spanien og Frankrig.