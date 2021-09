Der har ikke været lyd fra den gps-sender, som storken Michaela fra Gundsølille flyver rundt med i 10 dage. Sidst hun »tjekkede ind« var nord for Luxor i Egypten. Foto: Anne-Marie Kristiansen Foto: ByRie 2018

Send til din ven. X Artiklen: 10 dage uden livstegn fra storken Michaela: Er hun død? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

10 dage uden livstegn fra storken Michaela: Er hun død?

Roskilde - 23. september 2021 kl. 15:50 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Torsdag klokken 12 er det 10 dage siden, at storkeentusiaster sidst fik livstegn fra storken Michaela fra Gundsølille. Den 13. september pingede hendes gps-sender ind på en mast nord for Luxor i den sydligere del af Egypten. Siden da har der været radiotavshed.

Den manglende »lyd« giver nervøse trækninger hos formanden for storkene.dk, for det er første gang, at Michaelas sender har været tavs så længe.

- Det kan godt være, hun er død. Det har vi meget svært ved at opklare, hvis ikke hun er i nærheden af et sted, hvor hendes gps-sender bliver aflæst hver dag. Vi så det med en af de andre storke. Den pingede ind flere dage i træk med nøjagtig samme location i Tyrkiet. Den flyttede sig slet ikke, så der vidste vi godt, at storken var omkommet. Vi har yderligere et par storke med sender, som har slået sig ned på åbne lossepladser i Spanien. De flytter sig lidt hver dag, en kilometer den ene vej og så fem hundrede meter den anden. Så ved vi, at de er i live, siger Jess Frederiksen fra storkene.dk

Dårlig dækning

Men når der intet signal er, så er det en anden leg.

- Hun kan have fundet et lækkert spisekammer uden en sendemast i nærheden. Jeg har talt med tyske kolleger, som har sat sendere på deres storke i flere år. Deres erfaring er, at i det område, hvor hun sidst er tjekket ind, kan der gå flere uger uden, at man hører fra en stork, fordi den har fundet et godt spisekammer med nul sende-forhold, siger han.

Venter en uge

Jess Frederiksen har besluttet sig for først at være bekymret om en uges tid.

- Tanken om at hun er død har strejfet mig, men jeg har besluttet mig for først at være rigtig bekymret om en uge. Er hun død i et område uden sendeforhold, så få vi det formentlig aldrig at vide med sikkerhed, så skal vi være heldige, at nogen finder senderen og hendes ringmærkning og rapporterer ind, men det sydlige Egypten slår mig ikke som en egn, hvor der render mange amatørornitologer rundt, siger Jess Frederiksen.

Michaela er blandt de første storke i Danmark til at blive monitoreret via en påsat gps-sender. Hun overraskede alle, da hun valgte at flyve over Østeuropa og Mellemøsten til Afrika.

En gps-sender til storke koster 13.000 kroner.