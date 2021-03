Claus Larsen har den 1. april 10-års jubilæum som halinspektør i Jyllinge Hallerne. Her ses han i 2018 under genopbygningen af Jyllinge Hallerne, der brændte i 2014. Foto: Kenn Thomsen

10 år som halinspektør

Når kalenderen runder 1. april er det præcis 10 år siden, at Claus Larsen tiltrådte som halinspektør i Jyllinge Hallerne. Med sin fortid som mangeårig formand for JGI var han en oplagt kandidat, da stillingen blev slået op.

- Den brand er klart det værste, der er sket for mig i mine 10 år som formand. Det var jo nærmest et traume. Først var der den voldsomme brand, så var der hele efterspillet med forsikringen, og så var der etableringen og byggeriet af det nye, moderne idrætsanlæg. Det var godt nok hektisk, men spændende og utroligt lærerigt, siger han.

- Man kan sige, at der ud af asken efter den voldsomme brand voksede et meget, meget flot anlæg, som vi alle kan være meget stolte af. Lige nu - med pandemien - er det naturligvis begrænset med brugen af hallerne, men jeg glæder mig så meget til, at vi på den anden side kan sige velkommen tilbage til alle vores glade brugere. Dét er noget af det, jeg bedst kan lide ved at være halinspektør; det daglige møde med alle de lokale, der altid kommer og er glade og imødekommende, siger Claus Larsen, der ved siden af sit daglige virke som halinspektør også er medlem af Roskilde Byråd for Socialdemokratiet og formand for kommunens kultur- og idrætsudvalg.