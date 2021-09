DI har lavet den årlige undersøgelse er erhvervsklimaet i landets kommuner hvert år siden 2010. Kun én gang er Roskilde blevet bedre placeret end nummer 69. Det var i 2015, hvor resultatet blev en 43.-plads. I år blev det til en 82.-plads.

- Vi skal kigge på servicekulturen

Roskilde - 02. september 2021 kl. 12:18 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

At Roskilde Kommunes ikke just er blandt kandidaterne til titlen som landets bedste erhvervskommune, er efterhånden et velkendt faktum.

År efter år har forskellige erhvervsorganisationer taget temperaturen på erhvervsklimaet eller den lokale erhvervsvenlighed, men med ganske få undtagelser har resultaterne ikke været opløftende læsning for Roskilde.

Hvis Roskilde havde været en skoleelev, der skulle hjem og vise sin karakterbog til en streng far, ville der være grund til at frygte en gedigen skideballe og en opsang om at tage sig sammen.

Genkender ikke billedet Så at Roskilde igen-igen er tæt på at skrabe bunden i en erhvervsundersøgelse - denne gang fra Dansk Industri - kommer på ingen måde bag på Lars Lindskov (K), som er formand for uveg, byrådets udvalg for vækst, erhverv og globalisering - men det er ikke ensbetydende med, at han er enig i konklusionen. Det stemmer nemlig slet ikke overens med de meldinger, der kommer fra de aktive repræsentanter for det lokale erhvervsliv.

- Det er fint, at de store erhvervsorganisationer laver undersøgelser om det oplevede klima - men når hverken de lokale virksomheder, vi taler med, eller repræsentanterne i uveg kan genkende det, så er det svært at finde de relevante greb, siger Lars Lindskov.

Som et klassisk eksempel nævner Lars Lindskov, at kommunen tidligere har fået dumpekarakter i en erhvervsundersøgelse på grund af byggesagsgebyrer, selv om virkeligheden var, at byggesagsgebyrerne for længst var fjernet.

Lokal undersøgelse nyttig Alligevel tager kommunen undersøgelserne alvorligt. For to-tre år siden førte det blandt andet til, at kommunens erhvervschef Jens Thornsen tog ud til omkring 50 lokale DI-medlemmer for at få nuanceret det billede, der blev tegnet af Roskildes erhvervsservice med henblik på at forbedre den, men tilbagemeldingerne var helt generelt, at der var udbredt tilfredshed med kommunen.

Lars Lindskov mener, at forskellen mellem undersøgelsernes resultater og de meldinger, kommunen får direkte fra virksomhederne, blandt andet opstår ved, at undersøgelserne bygger på en meget lille del af det samlede antal virksomheder.

- Kan vi gøre det bedre på en stribe områder? Helt bestemt. Og det skal vi. Men jeg har meget mere tiltro til Erhvervsforum Roskildes undersøgelse blandt 550 lokale virksomheder, hvor vi sidste år fik konkrete forslag til indsatsområder. Og dem er vi jo i gang med på forskellig vis, siger Lars Lindskov.

På sagsbehandlerniveau Han foretrækker, at Roskilde bliver målt på, om virksomheder flytter til kommunen, om der er iværksættere, der starter virksomheder op, og om der er en høj beskæftigelse - og det har Roskilde.

Når der åbenbart alligevel er virksomheder, der giver kommunen dumpekarakter, skyldes det ifølge Lars Lindskov dårlige oplevelser i en afdeling, virksomheden har været i kontakt med, hvad enten det med en byggesag, en miljøsag eller i jobcentret.

- Hvis de ikke føler, der er ressourcer nok, eller de ikke føler, de får en personlig behandling, så slår det ud i undersøgelsen. Det skal vi gøre noget ved, men det er på sagsbehandlerniveau, og så synes jeg, vi skal have kigget på servicekulturen, for det er den oplevede service, folk reagerer på. Det, jeg gerne vil appellere til i hele den kommunale organisation, er, at vi bliver bedre til at tage ja-hatten på og se muligheder i en konkret udfordring eller problemstilling - i stedet for at give afslag eller lukke en sag uden forklaring eller vejledning - eller hvor der er smagsdommere i en byggesag. Det forstår jeg godt, at virksomhederne reagerer på. Vi kan også blive bedre til proaktiv kontakt med virksomhederne via jobcentret og samarbejde med fagbevægelsen om at skaffe arbejdskraft til virksomhederne - og vi kan blive bedre til at oppe os i forhold til byggesagsbehandling. Det skal vi blive bedre til, for de områder hænger. Men den manglende dialog er - så vidt jeg kan se af Erhvervsforums undersøgelse - på sagsbehandlerniveau, hvorimod den overordnede dialog er i orden. Det viser klimaet i uveg jo også, siger Lars Lindskov

