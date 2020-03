Se billedserie Romu er indtil videre ikke dækket af nogle hjælpepakker, men står til at lide milliontab på grund af corona-nedlukningen. Direktør Morten Thomsen Højsgaard prøver nu at gøre opmærksom på konsekvenserne. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: - Vi mister noget ingen troede kunne fordufte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Vi mister noget ingen troede kunne fordufte

Roskilde - 24. marts 2020 kl. 13:14 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fraværet af gæster og tabet af stort set alle kommercielle indtægter kommer til at gøre et alvorligt indhug i museumskoncernen Romus aktiviteter.

Læs også: Lang nedlukning vil forandre museer

- Den fulde konsekvens kan jeg ikke give et svar på endnu. Vi kan bare se, at krisen bliver langvarig, og vi regner med at være påvirket i mærkbart omfang i hvert fald et halvt år frem. Det er adskillige millioner, vi mister, siger museumsdirektør Morten Thomsen Højsgaard, som også har været åben over for medarbejderne om, at det situationen kan føre til afskedigelser.

Ingen hjælp Han bakker fuldt op om myndighedernes tiltag mod coronasmitten, men vil gerne gøre opmærksom på nogle af de utilsigtede konsekvenser for en institution som Romu, der lige nu står til selv at måtte bære det tab, nedlukningen medfører.

Romu er ikke omfattet af nogle hjælpepakker, fordi institutionen er selvejende og ikke privat, og den har en størrelse, så den hverken kommer til at fyre over 50 mennesker eller en lille selvstændig erhvervsdrivende, og den kommer heller ikke til at aflyse arrangementer med over 1000 deltagere.

Morten Thomsen Højsgaard håber at en debat kan føre til, at man får øjnene op for, hvad der risikerer at gå tabt. Lidt på samme måde som højskolerne, der nu har fået udspændt et sikkerhedsnet under sig.

- Det bifalder jeg, for det er en kulturinstitution, vi ikke kan miste, men der er også andre ting, som landet vil have det svært uden. Museerne har kvalificerede medarbejdere med højt specialiseret viden inden for kulturarv og historie, som ingen havde forestillet sig kunne fordufte, siger museumsdirektøren.

Ragnarock er Romus store publikumsmagnet,

men det er endnu uvist, hvordan de manglende

entréindtægter kommer til at smitte af på

museumskoncernens 10 udstillingssteder.

Foto: Per Christensen



Et tab Sidste år havde Romu over 188.000 besøgende, heraf de fleste på Ragnarock og Roskilde Museum. Ragnarock er mest båret af entréindtægter, men det betyder ikke nødvendigvis, at museet bliver hårdere ramt end koncernens andre afdelinger.

Lige nu koncentrerer Romu sig om at finde løsninger på de kommende besparelser, så de rammer mindst muligt, omstille sig til at møde publikum på nye måder og søge andre indtægter.

Blandt andet ved at opbygge en netbutik, udsende flere nyehdsbreve for at bevare kontakten til publikum og omstille hjemmesiden til at være båret af artikler frem for de arrangementer, som nu er aflyst.

- Vi sørger for, at den viden, vi har, ikke bare arbejder i et lukket rum, men bliver åbnet for en digital verden. Så er vi også ved at forberede nye typer af fondsansøgninger, så vi kan komme gennem krisen ved digital formidling, siger Morten Thomsen Højsgaard.