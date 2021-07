Byrådet har sagt god for en massiv udbygning af Vindinge, som stadig er i gang. Derfor er de også nødt at sørge for, at børnepasningen følger med, mener Gitte Simoni (DF). Foto: Jørgen C. Jørgensen

- Vi kan ikke være bekendt at sidde på hænderne

Roskilde - 17. juli 2021 kl. 09:03 Kontakt redaktionen

- Vi har jo solgt den drøm til folk om at bo i Vindinge, og så kan vi ikke være bekendt at sidde på hænderne og sige, at det nok går over. Når folk har valgt at bosætte sig i et område, vi selv har udvidet, er vi nødt til at sørge for faciliteterne til det, siger byrådsmedlem Gitte Simoni (DF), der selv bor i Vindinge.

Hun har talt for at få udvidet byens børnepasning i takt med byudviklingen. For eksempel da byrådet tilbage i 2017 sagde god for at udvide Vindinge med 450 boliger.

- Jeg nævnte i byrådssalen, da vi vedtog udvidelsen i Vindinge Nord, at vi står i et problem, fordi vi ikke lader skole og daginstitutioner følge med. Derfor er vi nødt til at handle nu - vi kan ikke være det bekendt, siger Gitte Simoni.

Tvivl om behovet Allerede dengang var der pladsmangel i børnepasningen, men Roskilde Kommunes egne tal har vist, at det ikke er så galt endda.

En analyse fra maj viser, at der ganske vist mangler seks vuggestuepladser og fem børnehavepladser i år, men at problemet er gået over i 2023.

Gitte Simoni kan godt være i tvivl om, at den prognose har taget højde for den massive udflytning, og hvor mange børn indbyggerne i Vindinge får.

Hun har før foreslået at gøre plads til børnepasning i samme ombæring som udvidelsen af Vindinge Skole, der også har pladsproblemer.

Hvis prognoserne skulle holde stik, er pengene ikke spildt.

- Lad os bygge lidt større, så vi også kan have institutionspladser, og så kan vi eventuelt bruge lokalerne til noget andet i fremtiden, for der er lokalemangel i Vindinge. Det er vi nødt til at agere på nu i det budget, vi har foran os, siger Gitte Simoni.

Prognoser er bedste redskab Ifølge skole- og børneudvalgsformand Jette Henning (S) giver prognoserne ikke grundlag for mere udbygning. Og de er ifølge formanden det bedste, politikerne har at styre efter.

- Når vi får at vide, at behovet er midlertidigt, og forvaltningen vurderer, at der ikke er behov for yderligere kapacitet, så er det det, vi læner os op ad. Samtidig har vi spurgt ind til det og bedt om, at de kigger en ekstra gang på Vindinge, og om de nu er sikre på, at det holder, siger Jette Henning.

Alle ønsker går ikke op Hun vil heller ikke bruge penge uklogt, når prognoserne ikke viser et tilstrækkeligt behov. Det var byrådet lige ved, da de annullerede at bruge 40 millioner kroner på at udvide Trekronerskolen, fordi behovet var forduftet.

- Vi er nødt til at være skarpe på, hvad behovet er. Selvfølgelig skal der være plads til, at vores børn kan blive passet, og at de har gode rammer, men samtidig skal vi sørge for at bruge pengene rigtigt, siger Jette Henning, der fortsat vil holde øje med udviklingen i Vindinge.

Hun har ikke meget at sige om, hvorvidt der skulle være handlet for år tilbage, da byrådet sagde god for at udvide Vindinge.

- Vi har jo styret efter de prognoser, vi har fået. Men det er ikke nødvendigvis sådan, at man kan få passet sit barn lige nøjagtigt i den institution, man ønsker, og sådan er det også for forældre i Roskilde by. Men det er klart, at vi skal have pladser nok, og det er ikke sådan, at man skal køre til den anden ende af kommunen for at få passet sine børn, siger Jette Henning.

