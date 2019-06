- Vi er nødt til at prøve noget nyt

- Når et projekt ligger færdig og klar, og den mest vigtige samarbejdspartner bliver ved med at finde på nye grunde til ikke at forpligte sig, så er der en grund til det. Vi har været strandet i tre år, og vi kan ikke planlægge på jorden, hvis ejeren ikke er indforstået med det.

- Det er ikke et fravalg af Claus B. Hansen, men et forsøg på at genstarte Ny Østergade-projektet med staten som en aktiv medspiller. I min verden er Claus B. Hansen 10 hestehoveder foran alle andre til at komme i spil, når vi først har fået staten forpligtet. Det var Einstein, der sagde, at definitionen af sindssyge er at blive ved med at gøre det samme og forvente et andet resultat. Nu har vi forlænget optionen ikke én gang, ikke to, tre eller fire, men fem gange - det er rigtig mange gange - og der er stadig ikke sket noget, siger Joy Mogensen.