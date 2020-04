På Plejecenter Kristiansminde er leder Anette Katholm fuld af lovord om samtlige medarbejdere og samarbejdspartnere, som fortsat har fuld fokus op at forhindre smittespredning. Foto: Kim Rasmussen

- Vi bliver ved med at gøre det, vi skal gøre

Roskilde - 01. april 2020 kl. 12:57 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

At der er konstateret Covid-19 både blandt beboere og personale på Plejecenter Trekroner ændrer ikke det store på kommunens største plejecenter, Kristiansminde, i den modsatte ende af byen. Her går hverdagen videre - i det omfang, man overhovedet kan tale om »hverdag« i denne tid - og den handler i forvejen om at gøre alt, hvad der overhovedet er muligt, for at sikre alles sundhed.

- Det gør kun, at det skærper vores øjne og opmærksomhed endnu mere, men vi er så meget forberedt på, at dette scenarie ville komme på et eller andet tidspunkt. Nu siger vi til hinanden, at det er kommet tættere på, men vi bliver ved med at gøre præcis det, vi skal. Vi skærper vores opmærksomhed, for vi ved, at det er vores adfærd, der er afgørende, siger centerleder Anette Katholm.

Har værnemidler nok

Værnemidler såsom handsker og mundbind har været særdeles efterspurgt de sidste uger, og det har været fremme, at der nogle steder har været en mangelsituation, så pleje- og sundhedspersonale ikke har kunnet få den beskyttelse, der var brug for. Det er dog ikke noget, man har oplevet på Kristiansminde, hvor Anette Katholm hele tiden har været i stand til at sikre, at der er, hvad der skal være, så kontakten mellem personale og beboere kan finde sted med minimal risiko for smittespredning. Og det har der været fuld fokus på nu så længe, at ingen snart kan huske, hvornår det egentlig begyndte.

- Der er i dén grad brug for anerkendelse af alle, både medarbejdere og samarbejdspartnere. Alle bruger alle deres vågne timer i døgnet på at holde fokus på, at vi gør det, vi skal gøre. Vi taler så meget om, at vores egen adfærd er afgørende, og vi arbejder i dén grad sammen på kryds og tværs og hjælper hinanden og for at dele erfaringer, lyder rosen fra Anette Katholm.