- Stopper vi halloween, så kommer byen efter os med fakler og høtyve

Roskilde - 01. november 2019 kl. 14:07 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere og flere børnefamilier tager halloween til sig, men meget få gør som Anders Øhrstrøm og hans kone Pernille. De har slået sig sammen med to andre familier og giver landsbyen Ågerup den helt store tur. Og Anders må siges at have forudsætningerne for at give byen med lyd, lys og røgeffekter. Til daglig lever han nemlig af at lave musik til tv-programmer og billedsekvenser fyldt med digitale effekter. Lige nu »hygger« han sig fx med at lave åbningssekvenserne til Blast Pro - en stor e-sportsbegivenhed i Royal Arena denne weekend.

- Mit job gør jo, at jeg har adgang til lidt mere lyd, lys og røg end de fleste, og jeg elsker det. Halloween tog vel overhånd for tre-fire år siden. Min kone spurgte, om jeg mest gjorde det for vores søn Lasse eller for mig selv. Der kunne jeg godt se, at det for længst var blevet mest for mig selv. Men Lasse er med, og vennerne er med, og så hygger vi os med det, siger Anders Øhrstrøm.

Det var sjette år i træk, at Kildemosevej 11 i Ågerup var byens helt store halloween-brag, og der blev budt på i alt seks lyduniverser på grunden, et med torden, et med ulvehyl og også et med barneskrig og stemmer.

- Her har vi lånt vores vennepars børn til at lægge stemmer til. Når det fra kælderen lyder »mor, luk mig ud. Hvorfor er jeg spærret inde?«, så giver det dejligt gib i områdets unger, griner Anders Øhrstrøm, som nåede at have et par hundrede personer på besøg.

Det helt store og naturlige spørgsmål er jo »laver Anders halloween igen til næste år?«.

- Det tror jeg vi gør. Stopper vi halloween, så bliver det sgu mere uhyggeligt. Så tror jeg, byen kommer efter os med fakler og høtyve, fordi vi har ødelagt deres halloween, siger han.

