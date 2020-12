Send til din ven. X Artiklen: - Som en eksplosion uden for mit vindue Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Som en eksplosion uden for mit vindue

Roskilde - 31. december 2020 kl. 10:59 Af Anna Weinø Kontakt redaktionen

Et højt brag vækker Sarah Breilev Vinther midt om natten. Klokken er halv et den 29. december, og der bliver fyret fyrværkeri af lige ved det kollegie, hun bor på i Roskilde.

- Nogle af raketterne springer lige foran mit vindue, og jeg forventer ikke, det kommer. Det er jo som en eksplosion, siger Sarah Breilev Vinther, der blev holdt vågen af fyrværkeriet.

Ifølge Psykiatrifonden ses der en øget følsomhed hos folk med PTSD, der gør, at personen nemt bliver forskrækket og opfarende. Derudover er søvnløshed en hyppig lidelse hos PTSD-ramte.

For Sarah Breilev Vinther er det svært at falde ned igen, når hun først har fået et chok. Det sker også natten til tirsdag.

- Jeg blev vækket, og så kan jeg ikke bare lige falde i søvn igen. Det tager lang tid, og jeg skal gå rundt og måske drikke en kop kamillete, siger Sarah Breilev Vinther, mens hun smiler ad det med teen.

Natten før er der dog intet at smile af, da hun med hamrende hjerte hører brag efter brag udenfor sit vindue. I håbet om, at folk fremover vil vise et større hensyn, skriver hun et opslag på kollegiets facebookgruppe:

»De seneste dage er jeg blevet forskrækket, vækket og har fået blusset op i min angst. Vi er folk med PTSD, som bestemt ikke synes, at det her er den sjoveste tid på året. Så bare tænk jer om. Overvej, hvad et moments glæde for jer betyder for mange andre mennesker.«