- Retfærdigheden er på vej til at ske fyldest

Roskilde - 29. november 2019 kl. 13:21 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For det flertal af kunder, som blev sat uden for indflydelse ved et manipuleret valg i det lille forsikringsselskab Brandkassen, er tålmodighed en disciplin, der er blevet trænet flittigt. Og den kan der blive brug for meget mere af, forudser gruppens talsmand, Per Madsen.

Han er særdeles tilfreds med, at afgørelsen fra Retten i Roskilde om, at de nytegnede tillægsforsikringer, som blev afgørende for valget af delegerede i begyndelse af 2011, nu definitivt står ved magt, men der er stadig lang vej endnu, siger han.

- Det her er bestemt godt. Det er det, vi har arbejdet for i 10 år. Det har været en tid med både op- og nedture i allerhøjeste grad, men vi har været så overbeviste om, at der var noget rivende galt, at vi har fortsat, og jeg håber og tro stadigvæk, at retfærdigheden sker fyldest. Dér er vi nu nået et godt stykke af vejen, siger Per Madsen.

I dag handler Brandkasse-sagen i høj grad om, hvem der skal være med til at bestemme, hvad der skal ske med Brandkassens formue, som ifølge det netop offentliggjorte 2018-regnskab er på 85,5 millioner kroner. Per Madsen mener, der bør vælges nye delegerede hurtigst muligt, men der kan være flere tvister, der skal afgøres, fx om antallet af kunder, der skal have del i en udlodning af Brandkassens egenkapital på 85,5 millioner kroner.

Ifølge Martin Laugesen er antallet 26 og inkluderer ikke en eneste fra flertalsgruppen. Per Madsen mener, at langt flere har ret til at få del i formuen, eftersom bestyrelsen under Bjørn Laugesens ledelse i flertalsgruppens optik gjorde sig store anstrengelser for at »ryste træet« for selv mangeårige medlemmer med det formål, at en udlodning kun ville komme et begrænset antal personer til gode.

- Det var en bevidst strategi, der blev valgt for Brandkassen under Bjørn Laugesens ledelse, og sagen er slet ikke slut. Hvis det kommer dertil, at fx kun 25 procent af kunderne får del i en udlodning... jeg ved ikke, om det er rimeligt, for jeg er helt overbevist om, at det har været så planlagt hele vejen igennem. Måske skulle det være alle kunderne? Jeg ved slet ikke, hvor vi lander, siger Per Madsen.

