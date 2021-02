En lokalplan for boliger på den tidligere højskolegrund i Himmelev er for anden gang blevet vedtaget i byrådet, hvor flertallet mener, at naboerne med tiden nok skal blive glade for resultatet, selv om de ikke fik alle deres ønsker opfyldt. Foto: Jørgen C. Jørgensen

- Med tiden vil naboerne blive glade for planerne for højskolen

Roskilde - 18. februar 2021 kl. 15:19 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

For anden gang har byrådet vedtaget en lokalplan for boliger på den tidligere højskolegrund i Himmelev.

De omkringliggende grundejerforeninger forsøgte til det sidste at forhindre vedtagelsen af den ny lokalplan, som erstatter den tidligere fra 2008, men forgæves.

Formanden for plan- og teknikudvalget, Jens Børsting (S), noterede på gårsdagens virtuelle byrådsmøde, at indvendingerne fra naboerne dog har resulteret i flere ændringer i lokalplanens indhold. Der er dog ikke ændret på bebyggelsesprocenten, som er 34. I den gamle var bebyggelsesprocenten 25.

- Bebyggelsesprocenten på 34 sikrer et maksimalt parkområde og svarer til, hvad der er gældende i området i forvejen. Parcelhusområder ligger typisk på 30, rækkehuseområder højere, så 34 procent er ikke noget exceptionelt, sagde udvalgsformanden.

Er til at leve med

Han hæftede sig ved, at den lange proces med flere høringer har resulteret i et lokalplanforslag, som har en god chance for at blive realiseret inden for en fornuftig tidshorisont.

- Jeg synes, vi har ramt noget, der er til at leve med for alle. Det har været en god proces. Naboerne er selvfølgelig ikke helt tilfredse, fordi de helst havde set noget andet, men de har bidraget til processen ved at komme med nogle forslag. I deres øjne syner det måske ikke af ret meget lige nu, men det har faktisk haft en ganske god indflydelse på de ændringer, sagde Jens Børsting.

Forskelsbehandling

Liberal Alliances Lars-Christian Brask var enig i, at det er blevet »en ganske god lokalplan, der med nogle få ændringer kunne være blevet næsten perfekt,« men det var til gengæld så alvorlige punkter, at han ikke kunne støtte lokalplanen.

- Jeg er fundamentalt imod, fordi vi gør en forskel på, hvem der kan hvad. Det er der andre eksempler på på Frederiksborgvej. På grund af den forskelsbehandling er jeg nødt til at stemme imod.

Tre andre partier var også imod. Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Venstre foretrak nemlig også at fastholde den gamle plan .

- Vi hilser udviklingen af højskolegrunden velkommen, men kan ikke støtte lokalplanen. Lokalplaner er noget, borgerne skal kunne regne med. Forud for 2008 var der lange forhandlinger, og der blev indgået et kompromis, så hvordan skal borgerne kunne føle sig trygge, når lokalplaner, der skulle være grundstenen i udviklingen, bliver ændret, som var de af gummi? Betingelserne for området var kendt, da bygherren købte grunden. Vi har intet imod, at der bliver tjent penge, men det må ikke være på bekostning af det, vi har forhandlet os frem til med borgerne, også selv om det ligger et stykke tid tilbage.

Borgerhenvendelserne viser klart, at man ikke er nået i mål med den dialog, der har været, og de ændringer, der er lavet, er gået uden om de helt centrale ankepunkter i forhold til bebyggelsesprocent og højden på punkthusene. Man har simpelthen ikke kunnet rokke ved de 34 procent, der blev lagt fra land med, og man er tilmed endt med, at punkthusene når over tagryggen på højskolebygningen, sagde Jette Tjørnelund V).

DF: Tag ved lære

Blandt projektets skarpeste kritikere har man hele tiden fundet DF. Det var også tilfældet ved den endelige vedtagelse, omend Merete Dea Larsen godt kunne se noget positivt i det.

- Efter min mening giver flertallet i dag efter for et årelangt pres fra en investor. Højskolebygningen VAR en smuk ejendom, der fik lov at forfalde. Heldigvis er den blevet sat i stand, men jeg håber og tror, at byrådet har lært af det her, så ingen bevaringsværdige perler i Roskilde lide den samme skæbne i fremtiden, og så har det trods alt bragt noget godt med sig. Vi ønsker at sende et meget klart signal til alle fremtidige investorer om, at man i Roskilde ikke skal lave en investering på baggrund af, at man forventer en lokalplanseftergivelse med en større bebyggelsesprocent. Det er ikke noget, man bare kan regne med at få i Roskilde, sagde Merete Dea Larsen.

K: Ikke fair

Det svarede Lars Lindskov (K) på.

- Der vil altid være en modstand mod forandring, men jeg er ked af DF's mistænkeliggørelse af processen. Det er ikke fair at kaste skyld på både tidligere og nuværende grundejer, for de politiske opdrag har ikke gjort det nemmere for en bygherre at få et projekt til at hænge sammen. Kunne man ønske sig en etage mindre eller en anden placering af punkthuse eller andet? Givetvis, men vi skal ikke skælde den nuværende grundejer ud for, at der nu endelig sker noget på området, når de gør noget, som Pensam ikke har kunnet løfte i 10 år. Vi skal ikke udskamme dem, der vil købe og udvikle boligarealer i Roskilde, for så bliver det ikke nemt at tiltrække investorer, hvis de skal kølhales og rulles i tjære og dyppes i fjer, og køres ud af byen baglæns i en trillebør. Det kan vi ikke være bekendt, sagde Lars Lindskov.

SF'eren Torben Jørgensen kaldte lokalplanen resultatet af »en lang og til tider god proces.«

- Det er klart, at nogle af dem, som bor lige op til skellet, og som har været vant til at bruge arealet til at lufte hund, ikke er tilfredse. Nu vil det ændre sig lidt. Ja, naturligvis. Der er jo en, der har købt jorden og som har en byggeret, sagde Torben Jørgensen, der valgte at glæde sig over, at der nu kommer nogle gode lejligheder i et godt område, og at der kan flytte nye borgere til kommunen, som dermed kan få flere skatteindtægter.

Skal nok blive glade

Jeppe Trolle (R) skammede sig ikke over at ville udvikle området på baggrund af den ny lokalplan.

- Vi HAR prøvet at stille strammere krav før. Denne gang er vi landet der, hvor der kommer noget ud af det. Der er kommet mange gode og konstruktive indspil, der har ført til mange småjusteringer af projektet i den retning, naboerne har bedt om, så der BLIVER lyttet, selv om man selvfølgelig aldrig får det helt, som man gerne vil have det, sagde Jeppe Trolle.

Jens Børsting var også ret sikker på, at naboerne nok skal blive glade for resultatet hen ad vejen, og modsat Venstre troede han ikke, at en forlængelse af dialogen ville have ført til et andet resultat.

- Uanset om vi havde fortsat dialogen, tror jeg, vi har kommet dertil, hvor det var muligt at nå med dialogen. Vi har sikret højskolebygningen, og ingen bliver udsigtsramt. Det BLIVER et aktiv for lokalområdet med en offentligt tilgængelig park i den centrale Himmelev, og det tror jeg, man bliver rigtig glad for. Det tror jeg også, at dem, der bor tættest på, bliver med tiden, sagde Jens Børsting.

