Liberal Alliances Lars-Christian Brask finder det helt unødvendigt, at kommunen optager lån udelukkende for at styrke likviditeten. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: - Lån er tæt på en falliterklæring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Lån er tæt på en falliterklæring

Roskilde - 20. december 2019 kl. 14:08 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gennem hele året har kommunens likviditet været på hastig deroute, men på sit julemøde kom et flertal i byrådet den betrængte likviditet til undsætning.

Det skete gennem optagelse af lån på de 20 millioner kroner, så kommunen fik dispensation til i oktober. Men det er den helt forkerte måde at gøre noget ved problemet på, mener de borgerlige partier, der står uden for budgetforliget.

- Det er tæt på en falliterklæring, at vi skal låne penge for at styrke kommunens likviditet, sagde Lars-Christian Brask (LA).

- Det her er en af årsagerne til, at Konservative ikke er med i budgetforliget for 2020. Der er penge nok, hvis man fulgte den plan, V og K fremlagde, og der er ikke brug for at gældsætte kommunen yderligere, supplerede Lars Lindskov (K).

Jeppe Trolle (R) var ikke enig i, at der er penge nok.

- Der er mange skoler og daginstitutioner, der sagtens kunne bruge flere penge, men vi har kun de penge, der er i kassen, medmindre vi låner eller sætter skatten op, og i alle de år, jeg har været med i budgettet, har vi afdraget mere på gælden, end vi har optaget i lån, og sådan er det også i år, sagde Jeppe Trolle.

Han pegede desuden på, at renten er lavere på de nye lån end på de gamle, således at udskiftningen af lån i sig selv bidrager til, at kommunen får mere at gøre godt med.

En anden partner i 2020-budgettet, Merete Dea Larsen (DF), mente, at K selv bærer en del af skylden for, at flertallet ser behov for at låne penge for at styrke likviditeten.

- Konservative har blåstemplet de budgetter i en årrække, som gør, at økonomien ser ud, som den gør i dag. Derfor er vi tvunget til at sige ja til det her, for det er en nødvendighed. Det havde det ikke været for 10 år siden. Da havde det bare været et greb i kassen, sagde Merete Dea Larsen .

K, V og LA stemte imod og fik følgeskab af partiløse Pierre Kary. Resten af byrådet stemte låneoptagelsen igennem.

relaterede artikler

Tid til at skrue ned for idiotknappen 26. februar 2019 kl. 14:27