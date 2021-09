- Kommunen må betale

- Det er svømmehallen om igen. Her får vi at vide, at vi skal være glade for, at vi har fået diget, og at vi har godkendt undervejs, at der var nogle ting, der blev dyrere, og ja, det har vi også gjort i en vis udstækning, men da var vi jo i gang med byggeriet, og hvad var så alternativet? At stoppe? Så havde vi stået med et halvt dige og en halv sluse, og det kan man ikke bruge til så meget. Vi er glade for diget, men hvorfor pokker skulle det blive så dyrt? Vi gik til Danmarks bedste rådgivere, og når man påtager sig sådan en opgave, må man da kunne noget. Det her er noget skidt, og jeg kan godt forstå, hvis der bliver oprør over det her i Jyllinge Nordmark, hvor man vil sige: "Ikke nu igen," siger Mogens Hallager.