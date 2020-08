Mette Brandt Hansen fra Rødby har fået en lejlighed hjemme på Lolland. Hun bliver langsomt sluset ud, så hun bliver ved med at være på Hanne Mariehjemmet noget af tiden. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: - Jeg vil fandeme både være farmor og mormor Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Jeg vil fandeme både være farmor og mormor

Roskilde - 28. august 2020 kl. 18:12 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er ikke én af kvinderne på Hanne Mariehjemmet, der ikke går rundt med en tung historie i bagagen.

Læs også: Krisecenter lider af pladsmangel

49-årige Mette Brandt Hansens begyndte den med en ubehandlet adhd, som førte til misbrug, kriminalitet og svigt. Den kulminerede med, at hun blev tævet af en ekskæreste og stod uden bolig i et halvt år, indtil hun kom på Hanne Mariehjemmet den 15. juni.

Her har hun genvundet troen på livet og modet til at kaste sig ud i det. Hun har fået faglig og praktisk hjælp til at håndtere sin tilværelse, så hun nu er klar til at flytte ind i en lejlighed. Når hun selv skal pege på, hvordan det har hjulpet hende at være på Hanne Mariehjemmet, handler det tryghed.

- Det har for det første været det at få et sted at være og vide, at der ikke er nogen, der bliver træt af mig og sparker mig ud. Jeg føler, at her får jeg den pedal i bagdelen, jeg har brug for, siger Mette Brandt Hansen med et slidt, men afklaret smil i hjemmets rygerkrog uden for fællesstuen.

Misbrug var medicin Hun betegner selv sin tilværelse - inden den kæntrede helt - som et dobbeltliv. Hun fungerede normalt med et arbejde og to børn, som hun har med to forskellige mænd, men samtidig har hun haft et misbrug.

Hele sit liv har hun gået rundt med en ubehandlet adhd. Hun vidste det bare ikke. Det - og misbruget - var bare en del af hendes liv, indtil hun i 2012 fik konstateret adhd, og brikkerne begyndte at falde på plads.

- Det er jo derfor, jeg har misbrugt. Det har været selvmedicinering med amfetamin og hash. Det har været for bare at have det nogenlunde, for at kunne holde livet ud, siger hun.

Der kom dog ikke ro på. Det begyndte først at vende, da hun fik en dom for tyveri, for under afsoningen i Horserød fik hun behandlet sin lidelse. »Det bedste der er sket for mig« kalder hun afsoningen.

Grib chancen nu! Nu tror hun på, at det vil lykkes for hende at få fat i tilværelsen uden igen at forsvinde i misbruget.

- Jeg har fået flere chancer, og hvis ikke jeg griber den nu, er det for dumt, altså, siger hun.

Hun er begyndt at sælge hjemløseavisen Hus Forbi i Roskilde, og det vil hun fortsætte med derhjemme. Det er noget, hun er stolt af og en måde at møde mennesker igen.

Måske får det nogen til at se skævt til hende, men for det meste møder hun positive reaktioner som avissælger. De andre må hun lære at ignorere, selvom hun betegner det at vende tilbage til samfundet som noget af det sværeste.

Pletten er snart væk Hjemme i lokalsamfundet på Lolland kender alle hinanden, så alle ved også, hvad Mette har gjort. På et senere tidspunkt vil hun måske flytte væk, men de kommende år bliver hun hængende for at være tæt på sin datter.

Hun har også adhd, og det at være der for hende er Mette Brandt Hansens største motivation for at komme på fode og for at leve. Selvfølgelig også at være der for sønnen, som også har lidt afsavn, når hun ikke har været der. Og så vil hun også til at gøre noget for sig selv.

- Jeg skal leve et godt liv. Jeg vil fandeme både være farmor og mormor, siger Mette Brandt Hansen med et af de smil, hvor livslysten glimter i ansigtets sprækker.

Hun vil også tilbage på arbejdsmarkedet. Det er ikke så nemt med en plet på straffeattesten, men den er snart visket ud.

- Det er den 31/10! udbryder hun glædesstrålende.

Læs endnu et portræt af en af Hanne Mariehjemmets kvinder på Sn.dk og i Dagbladet lørdag