Dorthe Røssell og Arild Batzer anede ikke, at forlaget Batzer & Cos udgivelse af hendes bog »Jeg brød et løfte« flere år senere ville føre til en dramadokumentarisk serie på DR1. Foto: Lars Ahn Pedersen

- Jeg var den eneste, der ville udgive bogen

Hverken Dorthe Røssell eller Arild Batzer havde nogen som helst anelse om, hvad det ville føre til, da hun en dag i 2006 troppede op på forlaget Batzer & Co i Roskilde med et manuskript under armen. Det blev til bogen »Jeg brød et løfte«, der udkom i 2007 og vakte så stor opmærksomhed, at den nu 86-årige Dorthe Røssell de næste mange år rejste land og rige rundt for at holde foredrag om sin barndom under besættelsen, hvor hendes far var aktiv i modstandsbevægelsen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her