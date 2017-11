Annie Larsen (V) fylder 70 år på fredag, men får først at vide i dag, om hun har fået stemmer nok til at fortsætte i byrådet. Foto: Lars Ahn Pedersen

Send til din ven. X Artiklen: - Jeg sætter mig ikke hen og triller tommelfingre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Jeg sætter mig ikke hen og triller tommelfingre

Roskilde - 22. november 2017 kl. 14:18 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis Annie Larsen trænger til at puste ud i næste uge, så er det ikke så underligt. Ikke alene har det mangeårige byrådsmedlem for Venstre lige været igennem en valgkamp, men hun har også skullet planlægge sin fødselsdagsfest, da hun fylder 70 år på fredag den 24. november.

Ifølge hende selv var det dog slet ikke meningen, at hun skulle have ført valgkamp i dette efterår.

- Jeg havde besluttet mig for, at jeg ikke ville genopstille, fordi jeg også gerne ville have tid til andet end politik, men så fik jeg flere opfordringer om at tage en periode til, siger hun.

Inden valgaftenen gav Annie Larsen dog kun sig selv 50 procents chance for at blive genvalgt, fordi Venstre har klaret sig dårligt i meningsmålingerne på landsplan.

- Det er nok nordjyden i mig, som gør, at jeg tænker, det er bedre at blive positivt overrasket end at blive skuffet, siger Annie Larsen, som er vokset op i Aalestrup, men flyttede til Vor Frue i 1971, da Jens Larsen fik arbejde i Roskilde.

Pessimismen kom til at holde stik. Venstre mistede tre pladser i byrådet, og Annie Larsen er i farezonen for at blive én af dem, som ryger ud, men det ved hun først, når de personlige stemmetal er blevet talt op.

- Jeg havde nok fortrudt det, hvis jeg ikke havde genopstillet. Hvis jeg ikke bliver genvalgt, skal jeg nok finde på noget andet at lave. Jeg sætter mig ikke hen og triller tommelfingre, siger hun.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i DAGBLADET Roskilde onsdag 22. november. Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy

relaterede artikler

Nye bredsider mod Annie Larsen 03. september 2015 kl. 13:35