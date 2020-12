- Jeg er blevet bedre til at forstå figurer i matematik

Frederik Hindborg Ipsen og Sebastian Spanggaard fra HF og VUC Roskilde har prøvet EU Stem. Foto: VUC Roskilde

Roskilde - 11. december 2020 kl. 19:33

Grafer, formler og figurer i matematikkens univers er ikke letlæsning for alle. Derfor har EU Stem været en positiv oplevelse for eleverne på HF og VUC Roskilde, der har meldt sig til faglig læsning »Læs og forstå din matematikbog«.

Frederik Hindsborg Ipsen på 22 år går i A-klassen på to-årig HF og har været igennem et frivillig forløb på EU Stem.

- Jeg er blevet meget bedre til at forstå figurer i matematik, samt til at forklare grafer. Jeg synes, matematiklærer Lis er helt fantastisk. Vi er gået i dybden med illustrationer, modeller og symboler ud over den skrevne tekst. Læsning af faglige tekster kan jeg bruge i alle fag. Så det har givet mig en mere selvstændig læsning og forståelse, siger han og er slet ikke i tvivl om, at han gerne melder sig igen, hvis det skulle være.

Frederik overvejer at søge ind på universitet og læse computerscience.

Frederiks klassekammerat, Sebastian Spanggaard på 30 år, har været glad for undervisningen.

- Jeg er glad for de redskaber, jeg har fået til at kunne læse en faglig tekst nemmere. Vi har lært at inddele teksten i afsnit og har lært at fortolke en opgaveformulering, så man sikrer sig, at man har forstået kravene og får svaret på det hele. Det er også noget, jeg kan bruge fremadrettet, da jeg gerne vil uddannes til speditør, siger han.

Missionen for EU Stem projektet er at få kvalificeret og støttet eleverne til at blive optaget på en videregående naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse.

Matematiklærer Lis Eilertzen, der har undervist efter bogen »Læs og forstå din matematikbog« fortæller, at hun oplever eleverne opnår en større grad af selvstændighed med undervisningen.

- Denne selvstændighed understøtter i høj grad udviklingen af en faglig identitet hos eleverne og er en meget efterspurgt vare på de videregående uddannelser, siger hun.