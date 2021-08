Se billedserie Louie Bille Lau bor i Østrup og har tre hunde. Dem træner hun agility med og torsdag aften var »Mio« i aktion på Spraglehøj i Jyllinge, hvor der for første gang i 10 år blev holdt agility-stævne.

Send til din ven. X Artiklen: - I virkeligheden er knoklearbejdet det sjove Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

- I virkeligheden er knoklearbejdet det sjove

Roskilde - 23. august 2021 kl. 06:12 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

»Mio« står der på ryggen af den mørkeblå T-shirt, som Louise Bille Lau har på, mens de sorte tights reklamerer for en stribe sponsorer, som gør det muligt for kvinden fra Østrup at bruge så mange timer på sin hobby, agility.

Denne torsdag aften er der stævne lige rundt om hjørnet i Jyllinge, og Mio suser derudad. Desværre misser han en port, og så er løbet kørt. Efter at have sprintet resten af banen igennem kommer de begge over stregen, godt forpustede.

»Dygtiiig!« kommer det fra Louise Bille Lau. Mio bliver rost, selv om det ikke helt gik, som det skulle.

- Det var vist ikke lige min agilitydag, puster Louise Bille Lau og klapper firårige Mio, som har et par år mere i sig, inden farten begynder at gå af ham. Som mange af de andre hunde er han en bordercollie. Men også andre racer er gode til agility, det gælder fx springer- og ccckerspaniels.

- Jeg elsker simpelthen samarbejdet med min hund. Det handler om fart og præcis kommunikation, for at et løb sidder lige i skabet. Når det sker, er det en stor tilfredsstillelse, men for mig ligger tilfredsstillelsen i virkeligheden i alt knoklearbejdet mellem stævnerne. Det er det sjove, siger Louise Bille Lau.

Hun tager til personlig træning en gang om ugen med Mio hos en af landets bedst agility-trænere, som holder til i Vor Frue.

- Så online-træner jeg også. Der ser jeg andre løbe og ser, hvilken kommunikation de har med deres hund.

Efter en lidt skuffende aften i Jyllinge, hvor der var 39 hunde til start, glæder Louise Bille Lau sig allerede til weekenden, der byder på endnu en konkurrence, denne gang i Sverige.

- Jeg har besluttet mig for kun at køre til Skåne. Det er rigeligt for at få store udfordringer, og der er grænser for, hvor langt det er sjovt at køre i bil.