Efter valget i Brandkassen i slutningen af august glædede flertalsgruppens talsmand, Per Madsen, sig i DAGBLADET over resultatet. For hans vedkommende handler afslutningen på Brandkasse-sagaen mere om retfærdighed end om penge. Men Svend Erik Sørensen har svært ved at se nogen retfærdighed i, at nogle policer, der var gyldige i 2013, giver ret til indflydelse, mens andre ikke gør.

- Hvor er retfærdigheden i Brandkassen?

Hvis retfærdigheden skal ske fyldest, så skal langt flere end dem, der stemte ved valget i Brandkassen, være med til at dele de over 80 millioner kroner, som udgør selskabets egenkapital, hvis formuen skal udloddes.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her