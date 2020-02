Stine Petersen og Mahasin Turay tager indimellem til Himmelsøen for at gå tur eller vinterbade. 5. januar endte en badetur med, at de reddede en kvinde i halvtredserne fra de iskolde vand. Foto: Kenn Thomsen

- Hun skulle ikke dræbe sig selv mens vi var der

Efter en forfriskende tur i Himmelsøens iskolde vand, var Stine Petersen og Mahasin Turay nået tilbage til bilen for at køre hjem til et varmt bad. Egentlig burde de nok holde på parkeringspladsen frem for at køre helt ned til søen, men denne dag reddede det et liv, at bekvemmeligheden vandt over regelretheden.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her