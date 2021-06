Per Magnussen er rystet over, hvad han kalder et plejesvigt af sin nu afdøde mor. Ifølge Per blev hans mor fem dage i træk ikke lagt i seng. Foto. Kenn Thomsen

- Hjemmehjælper lod min mor sidde fem døgn i en stol - fem dage efter døde hun

Roskilde - 12. juni 2021 kl. 10:11 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Per Magnussens mor, Jytte Magnussen, døde i pinsen på Holbæk Sygehus. Hun var blevet indlagt om mandagen, og lørdag kunne den 89-årige kvinde ikke mere. Hvad der er gået forud, kalder Per Magnussen for et kæmpe plejesvigt.

- Det, min mor har gennemlevet, skal ingen andre gennemleve, siger han og begynder på sin rystende beretning.

- For tre-fire år siden blev min mor dårligt gående, og på det tidspunkt begyndte hun at modtage personlig pleje af hjemmeplejen i Roskilde. Det gik fint i lang tid, men den sidste tid har det været helt forfærdeligt, fortæller han.

Per har selv kørt handicapkørsel i Roskilde Kommune i otte år, så han har lidt indsigt i livet hos kommunens ældre.

Sikrer væske Pers mor boede i Vognmandsmarken i egen lejlighed. Aftalen med hjemmeplejen var, at de skulle sikre sig, at hun fik nok væske at drikke, da hun ellers ville blive dehydreret. Hjemmeplejerne skulle føre skema over, hvor meget der blev drukket.

- De skulle helt specifikt se, at hun fik indtaget sin væske og notere, hvor meget der blev drukket, så alle, der kom hos min mor, kunne følge med. Men det svigtede gang på gang. Bliver man dehydreret, så kan man blive konfus og fremstå som om, man er fuld, forklarer Per Magnussen.

Det skete desværre et par gange, og Pers mor var fire gange på hospitalet med kraftig dehydrering.

Helt galt For en måned siden gik det så rigtig galt.

- Min mor har et vennepar på over 80 år, som besøgte hende dagligt. En dag, de kommer, møder de i døren ind til lejligheden hjemmehjælpen, som er på vej til at gå. Ifølge det jeg har fået fortalt, får vennerne at vide, at min mor ligger inde i sin seng og er »pissefuld«. Vennerne finder hende i sengen smurt ind i sin egen afføring. De får hende op og vasket af og i tøjet, fortæller Per Magnussen.

Han kontaktede lederen af det hjemmeplejeafsnit, hans mor hørte til.

- Hun er enig med mig i, at det, som er foregået, ikke er smart, og hun virker faktisk rystet over at høre det. Hun må have påtalt det over for den pågældende hjemmeplejer, for næste dag får min mor besøg af den samme plejer, som konfronterer min mor med, at der er blevet klaget. Det finder jeg mig ikke i, for det skal en 89-årig dame ikke selv slås med, så jeg ringer igen til lederen, som også her er enig i, at det ikke er sådan, man som ansat skal reagere på en klage.

Mor ikke lagt i seng Det næste, som sker, får Per Magnussen til at blive grødet i stemmen.

- Jeg var hos min mor sidste gang om torsdagen, hvor min mor sidder, som hun plejede i sin stol og så fjernsyn, hvorfor jeg ikke fattede mistanke om den igangværende mishandling. Min mor gik selv på toilettet med sin rollator. Om søndagen konstaterer min mors venner, der stort set kommer hver dag, at der er noget galt. Dels fortæller min mor, at hun ikke har været i seng, og efterfølgende taler de med hjemmehjælpen, som bekræfter, at hun har siddet i stolen på daværende tidspunkt i stolen i fire dage. De kontakter mig straks, og jeg får hjemmehjælperen i telefonen, hvor hun bekræfter det, og oplyser tillige, at min mor ikke får noget pleje, før der er en plejeseng. - Jeg oplyser hjemmehjælperen om, at det er forkert det, hun gør, men til det oplyser hun direkte, at det er hun ligeglad med, og jeg kunne jo bare klage. Det er den samme ene hjælper, som har været problemet hele vejen igennem, så jeg kan ikke lade være med at tænke, at det kan være en hævnakt over, at jeg har klaget. Der er i hvert tilfælde et direkte sammenfald.

Indlagt og dør på sygehus - Da jeg konstaterer mandag morgen, at min mor stadig ikke har været i seng, og man bare har ladet stå til, kontakter jeg lederen fra hjemmeplejen, som også er rystet. De sender straks deres akutteam ud.

Teamet består blandt andet af en sygeplejerske, som får strømperne af Per Magnussens mor. Underbenene er helt blå-sorte.

- Min mor kunne slet ikke stå på benene, og det kom hun heller ikke til igen, da hun var så afkræftet efter den behandling, siger han og fortsætter:

- Der bliver ringet til min mors læge, og min mor bliver akut indlagt på Holbæk Sygehus. Det var mandag den 17. maj. Lørdag den 22. maj dør hun på sygehuset i Holbæk. I en alder af 89 år er det altså livstruende, når et plejepersonale ikke sikrer væskeindtag og ej heller sørger for, at en ældre kommer i seng og bliver stået op.

Jytte Magnussen endte med at blive kørt på Holbæk Sygehus efter plejesvigt. Fem dage efter døde hun på hospitalet.

- De fleste er gode Per Magnussen er rystet over forløbet, men det er heldigvis et fåtal i hjemmeplejen, der er de brodne kar, tænker han.

- Størstedelen er rigtig gode til deres job, så noget godt bliver ødelagt på grund af nogle få, som får lov til at mishandle ældre og forsvarsløse mennesker. De må ikke kunne lide deres job, siger han.

Per Magnussens mor kommer ikke tilbage. Alligevel synes han, at omverdenen skal kende historien.

- Der er altså noget her, som Roskilde Kommune i den grad skal have ryddet op i, for sådan en behandling skal ingen andre udsættes for. Der må være nogle politikere, som ikke ønsker, at det er sådan noget, som det vi har oplevet, de er ansvarlige for, siger han.

Hvor vil jeg blive gammel? Per Magnussen bor selv i Roskilde Kommune, og han er så småt begyndt at tænke over, hvilken kommune han skal flytte til for at undgå, at han ender som sin mor.

- Det er min opfattelse - og den har jeg fra otte år som chauffør i ældre- og handicapkørslen for Roskilde Kommune - at min mors sag desværre ikke er enestående. Måske det at jeg råber højt kan få andre til at fortælle deres historier, for at være afhængig af hjemmeplejen i Roskilde kan åbenbart være livstruende, siger han.

