- Fyringer sker på objektiv baggrund

19. oktober 2019

- Når man bliver ramt af en fyring, vil man nok altid føle »Hvorfor lige mig?« og søge at finde en årsag. Men jeg sidder i den anden ende og skal forsøge at få økonomien til at hænge sammen, og hvis vi ikke tilpasser organisationen, kommer vi i en situation næste år, hvor vi igen mangler penge.

Sådan lyder det fra Lars Robetjé, direktør i Østsjællands Beredskab og også direktør i det kommende Roskilde Brandvæsen, som fra årsskiftet tager over, når ØSB nedlægges. Og når der bliver færre folk i den ny organisation, hænger det ifølge direktør sammen med økonomien, ikke med et ønske om at lukke munden på nogen.

Fyringerne af fire brandfolk kritiseres, fordi erfarne brandfolk bliver hældt ud, mens folk, der oprindeligt blev taget ind i organisationen for at varetage de serviceopgaver, man mister til nytår, får lov at blive i organisationen på bekostning af de erfarne - og måske mere kritiske - kolleger.

Men det ville ikke være muligt at nedlægge serviceafdelingen og isolere fyringerne til den.

- Serviceafdelingen eksisterer slet ikke, for servicefolkene og brandfolkene er for længst blevet integreret til én enhed og arbejder på lige fod med hinanden. Alle har samme uddannelse, og hos os kører vi ikke efter »sidst ind, først ud«-princippet, siger Lars Robetjé.

I stedet er udvælgelsen af, hvem der kan fortsætte, og hvem der skal ud, sket gennem en individuel vurdering af hver enkelt medarbejder.

- Vi satte 17 kriterier op og bedømte hver enkelt på både hårde og bløde værdier, faglig kunnen og sociale kompetencer, og så har der været en simpel pointgivning for hver kriterium, og så har vi valgt alene ud fra pointene. Så det har været en objektiv vurdering af alle. Det, synes vi, var den mest fair måde at gøre det på over for både yngre og ældre, siger Lars Robetjé, der afviser, at der er sket fyringer med manglende kompetencer som begrundelse.

Han bekræfter desuden, at kommunens udgifter til at drive Roskilde Brandvæsen bliver 8,8 millioner kroner højere end bidraget til Østsjællands. Forøgelsen af budgettet skal dog ikke bruges på mandskabssiden, men til at indhente et stort efterslæb på investeringer og fornyelse af udstyr og køretøjer.

