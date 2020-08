Talsmanden for kundeflertallet i Brandkassen, Per Madsen, er selv blandt dem, der blev valgt til delegeretforsamlingen. Han vilblandt andet prøve at finde frem til de 17 erhvervskunder, der uberettiget blev smidt ud af selskabet af den tidligere ledelse. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: - For os handler det om retfærdighed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- For os handler det om retfærdighed

Roskilde - 24. august 2020 kl. 13:51 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Per Madsen i Langtved er ikke nogen rebel og har aldrig brudt sig om at blive kaldt oprører, men for mere end 10 år siden syntes han, det var nødvendigt at gøre oprør i Brandkassen imod den daværende bestyrelsesformand Bjørn Laugesen, under hvis ledelse der blev blæst på alle regler om medlemsindflydelse.

Selv om broderparten af kunderne havde det lige som Per Madsen, var det først sent fredag, at kundegruppens kamp blev kronet med en sejr, da de vandt samtlige pladser til delegeretforsamlingen i Brandkassen, som i mellemtiden er trådt i frivillig likvidation.

- Det er 10 års arbejde, der har nået en milepæl, siger en tydeligt glad Per Madsen.

Hele forløbet har trukket store veksler på kundernes tålmodighed, og der er blevet gravet dybe grøfter imellem den tidligere ledelse i skikkelse af Laugesen-familien og flertalsgruppen, som Per Madsen har været talsmand for hele vejen igennem. Per Madsen har dog ikke i sinde at kaste brænde på et bål, som han hellere ser brænde stille og roligt ud.

- Nu synes jeg, det er på tide, at vi ser fremad. Det kan ikke nytte at se tilbage på de 10 år og sige, at det har været forfærdeligt. Vi er nødt til at komme videre. Men jeg er ked af, at i den lange tid, der er gået, er der mange kunder, som er gået bort, og som derfor ikke får del i en udlodning af midlerne. Jeg vil ikke foregribe tingenes gang og sige, at der kommer en udlodning, men det er jo noget, vi har talt om,og når tingene nu har trukket så meget i langdrag, er der altså nogen, der ikke får del i en udlodning. Det gør deres bo heller ikke, sådan som loven er. Det er der ikke noget at gøre ved, men det er jeg ked af, og det er et facit af, at det hele er trukket så længe ud, at nogle er døde i løbet af årene, siger Per Madsen.

Potentielt kan samtlige kunder, som har kunnet deltage i valget, blive millionærer, hvis det bliver besluttet at udlodde selskabets genkapital til medlemmerne. Der er nemlig omkring 85 millioner i egenkapital. Men pengene har ikke været drivkraften for flertalsgruppen, siger Per Madsen.

- For os har det aldrig været en kamp om pengene. For os har det først og fremmest været en kamp for retfærdighed. Det er det, der har fået os til at gå ind i kampen, siger han.

Han er selv en af de nyvalgte delegerede, og noget af det, der står højt på hans egen dagsorden, er at rulle nogle ting tilbage, som blev besluttet under den tidligere ledelse.

- Vi må se, om vi kan rekonstruere Brandkassens vedtægter, så de så godt som muligt ligner dem, der var, før det hele begyndte at ligne et taktisk spil. For mit vedkommende vil det sige, at vi må se, om vi kan få de 17 medlemmer tilbage, der blev smidt ud uden grund. (Det var 17 erhvervskunder, Brandkassen skilte sig af med i en periode, hvor alting tilsyneladende gik ud på at barbere antallet af kunder ned, så selskabets formue skulle deles på så få hænder som muligt i tilfælde af en udlodning, red.) De kunder må vi se, om vi på nogen måde kan finde frem til. Personligt ser jeg også gerne, at vedtægterne bliver ændret, så man ikke behøver at have 10 års anciennitet for at få del i en udlodning. Det er efterhånden så længe siden, at ingen alligevel aner, hvornår folk kom ind som kunder. Og så kunne jeg også ønske mig, at vedtægterne blev lavet om, så udlodning ikke skal ske i forhold til den præmie, man har betalt, men være ens for alle. Det er alligevel ikke til at rekonstruere, hvor meget hver enkelt har betalt præmie, siger Per Madsen.

Han var på et tidspunkt fortaler for, at pengene, der ligger i Brandkassen, skulle bruges til at oprette en fond, der kunne støtte lokale, velgørende formål. I dag er han af en anden overbevisning.

- Når der er stadig er så meget ævl og kævl, synes jeg ikke, det er nogen god idé med en fond. Hvis man anbringer pengene i en fond, vil modparten kunne blive ved med at kæmpe for at få hånd- og halsret over dem, Derfor er jeg indstillet på, at vi skal udlodde formuen, og at vi skal gøre det hurtigt. Jeg forestiller mig, at vi kan udlodde en del af formuen og lade en anden del blive stående indtil videre, for jeg forudser, at der vil blive anlagt sager imod os, som vi skal have råd til at føre. Men 85 millioner kroner er godt nok mange penge, og også alt for meget at have stående, så jeg forestiller mig, at vi kan udlodde fx en halv million kroner til hver kunde til en start, og hvis der så er nogle af modtagerne, der synes, at det er for meget, står det dem jo frit for at give det til velgørenhed. Folk må selv om, hvordan pengene skal forvaltes, siger Per Madsen.

Han er stadig tålmodig, men set i lyset af det umanerligt lange forløb, synes han, det er på tide, at der sker noget.

- Står det til mig, er det noget, der skal ordnes så hurtigt som muligt, men jeg ved også godt, at der nok står nogen på den anden side, der sikkert vil klage over alt, hvad vi gør, siger Per Madsen.

relaterede artikler

Retten underkender forsikringer efter valgfusk 15. juni 2017 kl. 12:21

Brandkassen: Afgået formand forblev aktiv 22. marts 2017 kl. 19:53