Foto: Jan Partoft Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Find vej til nærmeste vaccinationssted Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Find vej til nærmeste vaccinationssted

Roskilde - 21. april 2021 kl. 09:37 Kontakt redaktionen

Det skal være nemt og trygt at tage bussen eller toget til det nærmeste vaccinationssted i takt med, at myndighederne åbner for vaccination af de forskellige befolkningsgrupper. Derfor har Movia sammen med landets øvrige trafikselskaber sørget for, at de lokale vaccinationssteder er lagt ind i Rejseplanen, så man hurtigt kan finde vej med bus, tog eller metro.

Movia har under hele corona-krisen kørt med normal køreplan, selvom der har været langt færre kunder end normalt. Det er gjort for, at sygeplejersken, hjemmehjælperen og andre fortsat kan komme på arbejde, til trods for at samfundet har været delvist lukket ned. I takt med at vaccinationsprogrammet får effekt, og samfundet nu gradvist åbner igen er det vigtigt, at det er nemt for borgerne at finde ud af, hvordan man kan komme frem og tilbage til nærmeste vaccinationssted for corona, forklarer kommunikationsdirektør Camilla Struckmann.

Mobilitetsselskabet Movia har under corona-epidemien løbende tilpasset en række forskellige initiativer til myndighedernes restriktioner for at sikre kunderne en tryg rejse med bussen. I forbindelse med samfundets gradvise genåbning er Movia blevet bedt om at øge kapaciteten i busserne fra 50 pct., der har været maksimum siden starten af året, til 70 pct. fra 6. april. Det svarer til at alle siddepladser nu må benyttes og halvdelen af ståpladserne. Samtidig er fordøren og forreste sæderække bag chaufføren genåbnet fra 8. april - bortset fra i de kommuner, hvor genåbningen er udsat.

Rejseplan er godt brugt Camilla Struckmann forklarer, at mange kunder bruger Rejseplanen flittigt, når de skal med bus eller tog. Så det er selvfølgelig vigtigt, at de også nemt kan finde vej til vaccinationsstederne der, hvor de plejer at finde deres information.

Movia har taget en række tiltag, som sikrer, at man trygt kan tage med bussen. Blandt andet er busserne indrettet til selvbetjening uden salg af kontantbilletter. Et tiltag som skal forhindre unødig smitterisiko ved tæt kontakt mellem chauffør og kunder. Der er indført ekstra daglig rengøring med fokus på holdestænger, trykknapper mv., og i busserne kan man som kunde følge med i, hvornår bussen senest er gjort rent.

Movia har også lanceret en ny webapp, plads-i-bussen.dk, der viser hvor mange kunder, der forventes at være med en given bus. Det giver kunderne mulighed for at vælge en bus, hvor der er færre med på rejsen. Endelig har mobilitetsselskabet under corona stoppestedsværter ved en række større busstoppesteder, som holder øje med, om der er behov for at sætte ekstra busser ind.