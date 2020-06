Henning spritter cyklen af efter brug. Det er en af hygiejnereglerne i Fitness OK. Bagefter må Henning køre hele vejen hjem til Herlev for at tage et bad. Badeområdet er nemlig aflukket. Foto: Anna Weinø

- Fantastisk at fitnesscentrene åbner igen

Roskilde - 10. juni 2020 kl. 14:52 Af Anna Weinø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der lugter ikke af sur sved, men mere som i en sportsbutik i et storcenter. For maskinerne, det store lokale og navnet Fitness OK er spritnyt og åbnede i marts på Københavnsvej i Roskilde.

En uge efter måtte de lukke ned igen på grund af corona. Nu kan centeret endelig åbne på ny.

Fitnesscentrene stod ellers først til at genåbne til august, men en udvidelse af fase tre gjorde, at de mandag kunne slå dørene op for medlemmerne. Det var en glædelig overraskelse for ejeren af Fitness OK.

- At vi fik lov at åbne næsten to måneder før, var helt fantastisk. Også fordi vi føler, at vi sagtens kan leve op til reglerne, siger Barbara Jensen, der ejer fitnesscenteret sammen med Kenneth Jensen og Oliver Filthut.

Fitness et andet hjem Normalt vægter de hygiejne højt, fortæller Barbara Jensen, men nu er der endnu flere ansatte på gulvet og mere sprit ved maskinerne.

Badene er aflukkede, men bagdøren er åben til udluftning, hvilket er vigtigt. Det er nemlig det fugtige indeklima, der gør fitnesscentre ekstra smittefarlige.

På en bænk i centeret sidder Henning fra Herlev og kommer sig over dagens træning. Han tager turen fra Herlev flere gange om ugen, for Fitness OK er som et »andet hjem«.

- Jeg kan godt lide atmosfæren, og personalet er altid smilende og søde. Det er vigtigt, når man skal træne, siger Henning.

Bootcamp på p-pladsen Under nedlukningen blev medlemskaberne sat i bero, så man ikke skulle betale for adgang til et lukket center, men der var alligevel mulighed for træning.

De livestreamede holdtræning, udsendte hjemmeprogrammer og inspiration til træning, og den seneste uge var der bootcamp på parkeringspladsen. Det fortsætter de med, så holdtræningen kan gøres i så luftige omgivelser som muligt.

Lige ved siden af Fitness OK ligger Igym. Endnu et fitnesscenter, der også var nyopstartet, da corona lukkede dem ned. Igym genåbnede først onsdag morgen, og indehaver Lone Lauridsen havde glædet sig.

- Det har vi jo ventet på, og vi er meget glade, siger hun, mens hun går og gør centeret rent.

Det har været svært Igym har den hygiejniske fordel, at deres maskiner styres af armbånd. Så kan man selv indstille den på armbåndet, uden at røre for meget ved maskinen.

Det har stået meget stille med tilmeldingerne, fortæller Lone Lauridsen, der endnu ikke ved, om centeret kan få tildelt hjælpepakken.

Hos Fitness OK er der ingen hjælpepakke at hente, for virksomheden skal have levet i mere end en måned, og de nåede kun at holde åbent i lidt over en uge.

- Det har været rigtig svært, men vi er i god tro om, at vi nok skal klare det, siger Barbara Jensen.

Nu kan de to nabocentre bare vente på, at folk igen kommer og træner, og at medlemstallene ruller ind.