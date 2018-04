Lærerne vendte Roskildes borgmester Joy Mogensen (S) ryggen, da hun talte til 1. maj i 2013. Foto: Elmer Madsen Foto: Elmer Madsen

- En arbejdsgiver bør ikke holde 1. maj-talen

Roskilde - 30. april 2018 kl. 13:12 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En arbejdsgiver bør ikke være blandt talerne til et 1. maj-arrangement. Med den begrundelse har Enhedslisten valgt ikke at støtte LO-Roskildes fælles 1. maj-arrangement på Hestetorvet i Roskilde, hvor årets hovedtaler er Heino Knudsen (S), formand for regionsrådet i Region Sjælland. Han er set med Enhedslistens øjne at betragte som arbejdsgiver.

- Enhedslisten kan ikke støtte LO's 1. maj-demonstration på Hestetorvet. I en situation, hvor overenskomst-forhandlingerne på det offentlige område står som det centrale tema, finder vi det helt forkert, at man har valgt at invitere arbejdsgiversiden til at holde den politiske hovedtale. Heino Knudsen er socialdemokratisk formand for Sjællands Regionsråd, og som sådan repræsentant for regionen som arbejdsgiver. Han har støttet Danske Regioners lockout af de ansatte og burde derfor ikke optræde på et 1. maj-arrangement, skriver Enhedslisten i Roskilde i en udtalelse.

Ifølge LO-Roskildes formand Bo Viktor Jensen, er Heino Knudsen inviteret som taler, fordi han har sørget for, at der vil være en lægebemandet skadestue hele døgnet på Roskilde Sygehus.

- Det sørgede han for samme nat, som han blev valgt, og det er noget, der er blevet kæmpet for i Sygehusgruppen. Det er den eneste grund til, at han står på scenen i morgen, og det har Enhedslisten fået at vide 30 gange, siger Bo Viktor Jensen.

Henning Bentzen er Enhedslistens repræsentant i 1. maj-udvalget, som består af de faglige organisationer i Roskilde, men hvor Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten er inviteret til at sidde med.

- Vi accepterer, at det er fagbevægelsen, som træffer beslutningerne omkring 1. maj, men både vi og SF har gjort opmærksom på det uheldige i at vælge Heino Knudsen som taler. Det har udvalget ikke ønsket at ændre, så vi har meddelt, at vi ikke deltager i år, siger Henning Bentzen.

De seneste år har Roskildes borgmester Joy Mogensen (S) også talt ved 1. maj-arrangement flere gange. Det gør hun ikke i år, men i så fald havde problemet været det samme, set fra Enhedslistens synspunkt. Ikke mindst fordi hun netop er blevet medlem af KLs bestyrelse.

- Man kan ikke frasige sig sin arbejdsgiverrolle, så problemstillingen havde været den samme med Joy Mogensen, siger Henning Bentzen.