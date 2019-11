- Mit bedste råd til dem, der flytter hjemmefra er nok, at man virkelig skal tænke over, hvad man bruger sine penge på og kun bruge penge på det mest nødvendige, siger Julie Rønn Nielsen. Foto: Nelli Holm

- Det er dyrt at flytte hjemmefra

Roskilde - 23. november 2019 kl. 16:24 Af Nelli Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde bliver en mere og mere attraktiv by for de unge, og nye byggerier popper op til højre og venstre. Det er der god grund til.

- Roskilde har virkelig mange ungdomsuddannelser, så det er klart, at de unge flytter her til, siger Julie Rønn Nielsen, som er flyttet hertil fra Jylland for at læse pædagogik og psykologi på Roskilde Universitet.

Når de studerende flokkes om at komme til byen, så har det den betydning, at priserne på en bolig er tårnhøje. Det er faktisk sådan, at Roskilde og København »kæmper« om at være Danmarks dyreste studieby, når det kommer til boliger.

Julie Rønn Nielsen bor i Silo1 sammen med sin kæreste, og de betaler omkring 7600 kroner i husleje samt vaskeordning. De har en to-værelses bolig, som er lidt under 40 kvadratmeter.

Ser man på Boligsiden.dk, så fremgår det, at en ungdomsbolig koster mere i Roskilde end i København, sådan som det ser ud nu. Gennemsnitskvadratmeterprisen for en lille lejlighed i Roskilde er 238 kroner, mens en kvadratmeter i København koster 190 kroner. I Roskilde er det altså 20 procent dyrere at købe en lille lejlighed.

Hver en krone tæller

Julie Rønn Nielsen har i den grad mærket, hvor dyrt det er at bo i Roskilde.

- Uden økonomisk støtte fra mine forældre ville jeg ikke have haft råd til at bo i Roskilde, det er der ingen tvivl om. De har hjulpet med, at jeg har haft råd til ungdomskort og til at få betalt min mobilregning, forklarer hun og fortsætter:

- Oftest får vi spaghetti og kødsovs, rugbrødsmadder eller lasagne. Jeg planlægger nærmest alt i min økonomi, lever efter madplaner og holder øje med tilbudsaviserne, fortæller hun.

Havde det nemt derhjemme

Og Julie Rønn Nielsen kan også godt mærke, at voksenlivet hurtigt rykker tæt på.

- Jeg har faktisk indset, hvor nemt jeg har haft det derhjemme altså, der skulle jeg ikke bruge penge på alle de kedelige ting, forklarer Julie Rønn Nielsen, som også har fundet ud af, hvad der var af service hjemme.

- Når man først bor alene, så skal der jo også lige gøres rent, ryddes op og vaskes op. Det tog noget tilvænning i begyndelsen, husker hun.

Noget hun dog er blevet positivt overrasket over ved at bo i Silo1, er den service, som følger med.

- Jeg er positivt overrasket over at bo i Silo1. Vores vicevært er altid klar til at hjælpe, og det er altså dejligt, siger hun.

