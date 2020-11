- Det bliver sværere, men vi fortsætter

Der er aldrig nogen, der har sagt, at det skulle være let at starte en efterskole. Og det er det sandelig heller ikke.

Det kan bestyrelsen i Ros Efterskole skrive under på efter flere års arbejde, hvor en potentiel dato for åbning af efterskolen er blevet rykket længere og længere ud i fremtiden i takt med, at bladene er blevet vendt i kalenderen.