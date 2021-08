Se billedserie Mia Kransø og hendes Border Collie Aqui går til agility, de bruger rigtig meget af deres fortid på sporten og for Mia Kransø er der meget arbejder i hele tiden at have en hund der er på toppen, så derfor har hun altid to hunde, en på toppen og en under oplæring. Foto: Anders Ole Olsen

- Der kan gå 10 løbske tæver forbi uden han ænser det

Roskilde - 22. august 2021 kl. 07:45 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

30 gange 40 meter er banen målt om til og markeret med minestrimmel. På banen går den menneskelige del af ekvipagen banen igennem. Det har mennesket otte minutter til, ifølge reglerne for agility, før det er tid til at slippe hundene løs.

Det kan høres, at utilfredsheden er ved at melde sig i burene omkring banen på Spraglehøj. Utålmodigt venter de firbenede på, at de skal ud at lege med deres ejer, vise, hvad de kan.

- Jeg tror faktisk ikke, de ser det som, at de viser, hvad de kan. Jeg tror bare, Aqui er glad for at være med og for at være sammen med mig, lyder det fra Mia Kransø, som stiller til start med bordercollien Aqui.

I 10 år har Mia Kransø dyrket agility. Før brugte hun meget tid på ridning.

- Det er i hvert tilfælde billigere end ridning!, griner hun, da spørgsmålet falder på, hvad det koster.

Der er nu ingen tvivl om, at deltagerne bruger penge på deres hobby. Mange har et specielt designet hundetelt med, når de tager til stævner, nærmest hver weekend i sommerhalvåret.

- Det er et sted, hvor vi kan trække os lidt tilbage, og hvor hundene kan få ro, for vi løber måske sammenlagt 15 minutter på en weekend, resten er ventetid, forklarer Mia Kransø.

Hun sætter det sociale i højsædet i sporten.

- Det er en sport, hvor vi altid har mulighed for at snakke og hygge os. Det kan jeg godt lide, og så laver jeg samtidig noget med min hund.

Mia Kransø træner lydighed med sine hunde og derefter agility.

- Du får helt klart mest ud af sporten, hvis din hund kan det mest basale. Når først hunden har fået smag for, hvad det er, den laver sammen med sin ejer, ænser den ikke andet. Der kan gå 10 højløbske tæver forbi, uden at han ænser det, når han ved, at vi er på vej på banen. Det må vel betyde, at han synes, at det, han laver, er megasjovt! siger Mia Kransø.