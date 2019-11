Bent Jørgensen dumper planen for udvikling af Sortebrødre Plads i forhold til det oprindelige udgangspunkt, der var at skaffe flere centrale p-pladser til gavn for handelen i bymidten. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

- Byggeprojekt svigter handelen

Roskilde - 28. november 2019 kl. 04:47 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En af årtiets største tilbagevendende stridspunkter i byrådet har været udviklingen af Sortebrødre plads i almindelighed og opførelsen af et parkeringshus på kommunens regning i særdeleshed. P-huset er for længst taget i brug, og nu er også lokalplanen for resten af området faldet på plads, men det skete ikke uden en sidste bredside fra Venstre.

Den blev afsendt af Bent Jørgensen, der mindede om, at hele byudviklingsprojektet startede i 2013 og udsprang af et ønske om at skaffe ekstra parkeringskapacitet til bymidten.

- Det kom ikke til at ske. Socialdemokraterne har gjort det til et byfortætningsprojekt i stedet, og så står handelen tilbage med håret i postkassen uden at have fået de ekstra p-pladser, den ønskede. Så problemet med at få de p-pladser, der er nødvendige for udvikling af byens handelsliv, er stadig uløst. Det er ærgerligt, det er endt her. I forhold til at skaffe ekstra parkeringskapacitet er opgaven dumpet, sagde Bent Jørgensen.

Daniel Prehn (S), formand for plan- og teknikudvalget, mente omvendt, at der var god sammenhæng i tingene med et p-hus først og derpå udvikling af resten af pladsen.

- Lokalplanen sikrer boliger og erhverv, og vi får en skønnere indgang fra Sortebrødre plads ind mod byen og en skønnere start på Kulturstrøget, sagde Daniel Prehn, som i forhold til en øget parkeringskapacitet henviste til den langsigtede p-strategi, der opererer med flere pladser i Ny Østergade-projektet, på Bønnelyckes Plads og på Schmeltz Plads.

