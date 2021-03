- Bilistfetichisme gør billige boliger dyrere

Se billedserie Området ved Møllevej, hvor de nye boliger vil skyde op. Yderst til venstre Tømmergården, yderst til højre genbrugspladsen, som bliver afskærmet fra boligerne ved hjælp af en jordvold - eller et dige, som man kalder den slags i det nordlige Jyllinge!

Roskilde - 28. marts 2021 kl. 08:05 Af Steen Østbjerg

- Det er helt absurd!

Sådan lød det fra den radikale Jeppe Trolle, da byrådet i denne uge besluttede at sende et lokalplanforslag om nye boliger i Broengen i høring.

Forslaget havde haft en stille gang gennem plan- og teknikudvalget, som blot havde en enkelt justering af lokalplanforslaget, inden det blev sendt videre til byrådet, og det var den justering, som Jeppe Trolle ikke kunne se nogen som helst mening i.

Den kommende bebyggelse vil bestå af træhuse, som kommer til at ligge på nordsiden af Møllevej i forlængelse af den eksisterende bebyggelse Tømmergården. I udtrykket kommer de to nabobebyggelser til at ligne hinanden.

Halvanden p-plads Også parkeringsnormen blive den samme - halvanden parkeringsplads pr. bolig. Det var dét, udvalget justerede, for oplægget fra forvaltningen var, at seks små, billige boliger, som er en del af det kommende byggeri, skulle have sin egen separate p-norm, der lød på blot en enkelt plads pr. boliger. En fremragende idé, som udvalget burde have holdt fast i, mente Jeppe Trolle.

- Der er gået lidt for meget bilistfetichisme i plan- og teknikudvalget her. Jeg er helt enig i, at det giver god mening med en parkeringsnorm på 1,5, når det ikke er et sted, der ligger stationsnært - men det bliver absurd, at man vil pålægge beboerne i det, I selv kalder små billige boliger, at betale for en halv ekstra parkeringsplads. Det giver ingen mening. Jeg ved ikke, hvor mange voksne med kørekort, I forestiller jer, kommer til at bo i de boliger på 45 kvadratmeter. Det bliver absurd, når man forestiller sig, at de, der skal bo i de billige boliger, har to biler. Der går I helt galt i byen, så der er ingen grund i verden til, at vi skulle påtvinge dem den ekstra udgift, sagde Jeppe Trolle.

Samme p-norm Anna Bondo Nielsen (EL) erklærede sig enig, men resten af byrådet bakkede op om, at samtlige boliger skulle underlægges den samme p-norm. For, som Evan Lynnerup (V) udtrykte det:

- Vi går ind for, at der er nogle ordentlige parkeringsforhold, og derfor synes vi, at det er rigtig fint, at man også regner med 1,5 pladser også til de små boliger. De kunne jo tænkes, at man også fik besøg af nogen, der kom i bil, sagde Evan Lynnerup.

Intet er dog endeligt afgjort. Lokalplanen er i høring indtil den 12. maj. Inden da bliver der holdt et borgermøde. Om det kan holdes fysisk, eller om det bliver virtuelt, er endnu ikke besluttet.