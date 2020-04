- Beslutningen måtte være myndighedernes

Der gik ikke mange minutter, fra statsminister Mette Frederiksen havde meddelt, at store forsamlinger ikke må finde sted til og med august, til Roskilde Festival på mail, sociale medier og på sin egen hjemmeside (som gik ned) kundgjorde, at Roskilde Festival 2020 af samme årsag er aflyst.

Festivalen var således ganske godt forberedt, og meldingen var ventet - men så sent som tidligere på mandagen havde Roskilde Festival også ladet forstå, at man fortsat var i gang med at planlægge den festival, som man stadig på det tidspunkt håbede at kunne afvikle.

At det ikke var Roskilde Festival selv, der tog beslutningen om at aflyse, er der faldet mange knubbede ord om, men det kunne ikke være anderledes, hvis en aflysning på nogen måde skulle være velbegrundet, mener festivalens talskvinde, Christina Bilde.

- Når folk har sagt til os: »Hvorfor aflyser I ikke bare? Det bliver alligevel aldrig til noget i år« har vi haft den holdning, at den slags afgørelser ikke skal begrundes af bekymringer, som nogen kan have. For os er det et spørgsmål om at bevare roen, og det må være myndighederne, der træffer den slags beslutninger, siger Christina Bilde.