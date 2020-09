Se billedserie Tobias og Mathilde Holroyd-Jensen samlede næsten halvandet kilo affald på havnen i Roskilde og fik et diplom for indsatsen. Hvis det er nødvendigt, gør de det gerne igen næste år - men håber, at de ikke kan samle nær så meget affald! Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

- Bare vi gør det dårligere næste år

Roskilde - 19. september 2020

Lørdag var World Clean-up Day, og Roskilde var et af de steder, hvor rigtig mange tog del i indsamlingen, som både fandt sted på landjorden og under vandoverfladen.

Blandt dem, der gjorde en indsats oppe på jorden, var Mathilde og Tobias Holroyd-Jensen på syv og ni år - og faktisk nøjedes Mathilde ikke med at samle ind med fast grund under fødderne.

- Jeg fandt et kæmpe langt tov, med hvidt og rødt på, som man bruger til at spærre af. Det fandt jeg dernede i søen - og det krævede en våd sko, da jeg skulle ud at hente det! siger Mathilde Holroyd-Jensen og viser en drivvåd fod frem.

- Og jeg fandt en vandpistol derovre, en ølflaske og en masse cigaretter og flaskestumper, supplerer Tobias.

Sammen samlede de to næsten halvandet kilo affald. Alt, der blev samlet, blev hældt ud på en presenning, så man kunne få et overblik.

Der var en sikkerhedshjelm, en brandslukker og nogle fiskenet - ting, som nogle formentlig er kommet til at tabe og har manglet bagefter - men langt det meste var ting, som lod til at være efterladt af nogen, der var ligeglade. Et utal af øldåser, adskillige løbehjul, engangsservice efterladt fra en picnic, plasticposer, utallige øldåser, sugerør, cigaretskodder, emballage, engangslightere, sko.

Awareness De to søskende er tilfredse med høsten, men også lidt skuffede over, at der var så meget affald i betragtning af, at der aldrig er særlig langt til en affaldsspand.

- Det var sjovt at prøve at samle ind, men det er lidt ærgerligt, at det bliver smidt. Jeg håber i hvert fald ikke, vi kan finde lige så meget til næste år. Jeg håber, vi kan gøre det meget dårligere, siger Mathilde.

- Men hvis det kræver, at vi kommer igen næste år, så kan vi godt, men håber slet ikke, at det går så godt næste år, som det gjorde i år, siger Tobias.

De fulgtes med mor og far, Heléna og Tore Holroyd-Jensen, som ikke havde noget imod at bruge nogle timer i en god sags tjeneste.

- Det er supergodt at skabe noget awareness omkring det, og det kommer med et generationsskifte. De her børn, de er vokset op med fem huller i skraldespanden - det er vi jo ikke, siger Tore Holroyd-Jensen.

Ædt op I affaldsbjerget var de største genstande dem, som dykkerne fra Roskilde Frømandsklub hev op fra bunden af museumshavnen. Den bliver kun sjældent støvsuget.

- Normalt må vi ikke dykke i havnen på grund af bådene - det er for farligt, men vi kommer gerne, når vi bliver bedt om det. I dag måtte vi gerne, siger Henrik Jensen, som også er næstformand i klubben.

Dykkerne høstede tre cykler og to havestole - eller rettere: De høstede det, der var tilbage af dem. Især cyklerne var hårdt medtaget af opholdet i vandet, hvor alt af aluminium bliver ædt op. Det gjorde dem svære at finde på bunden, som ikke just er den rene sandbund.

- Bunden er meget dyndet. Når man stikker hånden ned, går den direkte gennem mudderet, op til albuen. Man kan se overfladen, og man kan vifte hånden lige over bunden og lave en trykbølge - så er det lige som budding - men når man først har stukket hånden i den, kan man ingenting se, siger Henrik Jensen.

Nul pengeskabe Han var nede sammen med Søren Jensen, som er instruktør i klubben.

- Jeg kunne se noget af en cykel bule op. Jeg så lidt af dækket og stellet og en pedal - resten var dækket af mudder. Så satte vi en snor i det og trak - og så kom hele cyklen op. Der er en lille smule modstand, men det er ikke meget. Men det er sådan, bunden ser ud i de fleste havne, siger Søren Jensen.

Begge dykkere har været med til at foretage oprensning af havnebassiner, og en sammenligning med andre steder falder faktisk ud til Roskildes fordel.

- Det, vi har fundet, er meget normalt, men det er faktisk unormalt, at vi ikke har fundet pengeskabe. Inde i Københavns Havn har jeg fundet biler og pengeskabe og alt muligt gammelt lort, og ved Munkholmbroen er det det samme. Der har vi også fundet pengeskabe. Vi har også fundet noget ammunition deroppe og gamle geværer, sikkert noget en hjemmeværnsmand havde smidt ud. Men det har vi ikke fundet noget af her, siger Søren Jensen.