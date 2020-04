Tomas Breddam varsler problemer med at holde 2020-budgettet, der udfordres kraftigt af Covid-19-situationen. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: - Ambition om økonomisk genopretning upåvirket af krise Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Ambition om økonomisk genopretning upåvirket af krise

Roskilde - 30. april 2020 kl. 15:02 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunen får svært ved at holde budgettet i år. Det budskab sendte borgmester Tomas Breddam (S) i går i forbindelse med godkendelsen af kommunens regnskab for 2019 - et år, der resulterede i et underskud på 11 millioner kroner og et serviceniveau, som blev overskredet.

Læs også: Anlægsbudget boostes med 92 millioner

- Vi har fortsat et træk på likviditeten, som stadig er under de 275-325 millioner kroner, som byrådet har vedtaget. Derfor er det også afgørende, at økonomien bliver genoprettet i år, men budget 2020 er allerede udfordret. Coronakrisen gør, at det er usikker, om budgettet kan overholdes. Vi har været igennem en omstilling, for at vore medarbejdere har kunnet arbejde sikkert og trygt, og det kan ikke undgås, at det påvirker likviditeten - men ambitionen om økonomisk genopretning er intakt, sagde Tomas Breddam.

Meget mere detaljeret blev borgmesteren ikke, og det kritiserede Lars-Christian Brask (LA), som syntes, at det var at skabe unødig usikkerhed og bekymring uden at oplyse ordentligt om det. Til gengæld var LA'eren helt med på, at det var rettidig omhu et se på, hvordan driften kan blive omstillet til at blive mere bæredygtig.

Tomas Breddam fandt, at regnskabet er udtryk for, at kommunen har en sund økonomi, men at der også skal være fokus på kassebeholdningen i den kommende tid. Og med en driftsoverskud på 176 millioner kroner er udgangspunktet ikke dårligt, fastslog også Jette Tjørnelund (V).

- Så der er håb. Men vi ser, at årsregnskabet skrider på en række pejlemærker, og dét er bekymrende. Men tallene er, som de er, og nu må vi se frem til genopretning, sagde Jette Tjørnelund.

Henrik Stougaard (EL) mente at kunne konstatere, at der er sket et skift fra tidligere tider, hvor resultatet i regnskabet plejede at være betydeligt bedre budgettet.

- Det er det ikke mere. Det her rammer inden for ratsløret. Driftsresultatet er godt - det ville mange kommuner misunde os, selv om vi skal passe mere på end hidtil, sagde Henrik Stougaard, som tilføjede, at resultatet »ikke er katastrofalt,men vækker til eftertanke.«

Tomas Breddam havde peget på, at anlægsregnskabet på mere end 272 millioner kroner var afgørende for, at 2019 endte med et minus. Lars Lindskov (K) erklærede sig uenig.

- På fem år har vi brugt 850 millioner på anlæg, men 35 milliarder på drift. Det kan aldrig blive en enkelt bygning, der vælter det regnskab. Vi skal have en drift i balance, og anlægsbudgettet skal op, sagde han.

Lars Lindskov pegede på, at grundsalget er faldet drastisk, fordi kommunen ikke længere har så meget erhvervsjord at sælge. Samtidig er renteindtægt af en formue blevet erstattet af betaling af renter på langsigtet gæld. Begge dele foreslog han at gøre noget ved for at skabe økonomisk råderum, samtidig med at driften blev trimmet.

Merete Dea Larsen (DF) understregede, at når budgettet er blevet overskredet, skyldes det ikke, at der er blevet brugt for mange penge, men at der har været afsat for få.

- Vi gør det på ældreområdet år efter år. Vi skal blive mere realistiske i vores budgetlægning fremover, sagde hun.

relaterede artikler

Tungen lige i munden midt i en coronatid 26. marts 2020 kl. 15:47