- Alle skal have råd til kaffe

- Jeg syntes, der manglede et sted i Roskilde. Det er blevet så dyrt at få en kop kaffe på caféerne. Jeg synes, at kaffe er noget, alle skal have råd til, siger han og fortæller, at det er årsagen til, at han nu har åbnet Schmeltz Kaffebar på Schmeltz Plads i Roskilde.