- Alle er nødt til at trække sig

- Jeg ville hellere have haft, at opmærksomheden var rettet imod det grønne projekt, konstaterer Kristian Gylling tørt. Han var en af de to folketingskandidater i Roskilde, og han er stadig en del af det blødende parti. Han har glædet sig over den åbne proces, der var omkring formandsvalget, men kan samtidig konstatere, at processen har ført partiet ud i sin hidtil værste krise, fordi spliden mellem størstedelen af folketingsgruppen og Josephine Fock åbenbart var dyb som Marianergraven.

I forhold til at Alternativet kun vandt fem mandater ved folketingsvalget for mindre end et år siden, har partiet tiltrukket sig ufattelig stor opmærksomhed de seneste uger, kulminerende med opløsningen af folketingsgruppen i går.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her