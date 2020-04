Roskilde-vælgeren har tidligere været whistleblower om regler, der ikke fungerer godt nok, og han er skuffet over, at det ikke lykkedes at rejse en debat om, hvor let det er at få udleveret en stemmeseddel i en andens navn. Foto: Kenn Thomsen

- Aldrig rart at være sigtet

Vælgeren har tidligere prøvet at være sigtet, uden at det førte til, at der blev rejst en sag. For nogle år siden var han whistleblower og medvirkede til at afsløre snyd med offentlige midler, og han gjorde det ved at indrømme, at han selv havde medvirket til snyd, som var mulig, fordi lovgivningen har hullet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her