Klar til at skabe kirkegårdsstemning på Dyrskuepladsen

Når mørket falder på, bliver Dyrskuepladsen i disse dage forvandlet til et sted, hvor uhyggelige ting vil ske. Det er Nima Event, som i sommer stod for Roskilde Drivein-bio på Dyrskuepladsen, men nu har lavet en 1,3 kilometer lang køretur med oplevelser og overraskelser med halloween-tema.

- Jeg har lavet Tivoli i fem år og halloween-vandring i Auderød. I Auderød går man rundt, så man kan også vende rundt eller løbe væk. Her er du fanget i din bil, siger Patrick Spiegelberg med et skælmsk smil.

Deltagerne får en radiofrekvens, som spiller soundtrack, så deltagerne får musik, som passer til showet. Kørslen bliver foretaget i et roligt tempo med fem kilometer i timen. Flere telte er spredt udover pladsen, men arrangørerne lover, at der sker ting og sager under hele turen. Undervejs vil deltagerne møde 20-24 engagerede skuespillere.

- Turen tager 20-25 minutter. Vi er ved at teste det, fortæller Nicolaj Madsen og oplyser, at der blandt andet er 300 lyseffekter på ruten.

Derudover er der blandt de mange effekter en del »gravsten«, så dyrskuestemningen mere eller mindre er udskiftet med kirkegårdsstemning. Det har taget en uge at stille alt op, hvor 17 mand har arbejdet hver dag. Nicolaj Madsen konstaterer tilfreds, at weekendens show er næsten udsolgt.

- Mange fylder bilen op for at få noget for pengene. Der er enkelte billetter til på søndag, fortæller han og oplyser, at der er 50 billetter per show.