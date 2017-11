Stemmesluger forbigået af sin gruppe

Tuncay Yilmaz, der kun blev overgået af Joy Mogensen og Morten Gjerskov sidder tilbage på præcis det samme, som han har haft i denne periode - et medlemskab af kultur- og idrætsudvalget og et medlemskab af beskæftigelses- og socialudvalget - mens alle de poster, der giver større indflydelse og/eller flere penge, endte hos andre.

Han ville helst have være viceborgmester og havde som andenprioritet at blive formand for kultur- og idrætsudvalget. Når det ikke skete, kæder han det sammen med, at der op til valget var fokus på hans forhold til Milli Görüs og på den ny moské. I Kristeligt Dagblad lagde Joy Mogensen luft til moskéen og udtalte, at hun ikke ville have taget første spadestik til moskébyggeriet, hvis det havde fundet sted i dag.