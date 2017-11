Så tæt var liste på at blive sprængt

For anden gang i træk blev skolelæreren fra Østervangsskolen topscorer blandt Enhedslistens kandidater, og for anden gang var hun blandt de 10 kandidater med de største personlige stemmetal. Men i 2013 stod hun som nummer fem på partiets prioriterede partiliste, hvorfra tre blev valgt, og denne gang var hun nummer tre, hvor EL kun fik to mandater. De gik til nummer et og to på listen, Henrik Stougaard og Susanne Lysholm Jensen, selv om ingen af dem fik blot halvt så mange stemmer som Anna Bondo Nielsens 738. Hun ville være kommet ind som den første, hvis det alene havde været de personlige stemmer, der talte.