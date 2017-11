Send til din ven. X Artiklen: SF skraber bunden igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

SF skraber bunden igen

Roskilde KV17 - 21. november 2017 kl. 23:25 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ved sidste valg gik SF tilbage fra syv mandater til blot et enkelt, og mange troede, at der var dér, SF ramte bunden. Men det var ikke tilfældet.

Denne gang gik det endnu værre.

Ganske vist bevarer SF et mandat, der utvivlsomt går til Tina Boel, men nok en gang må partiets nummer to, Jan Bjergskov Larsen, konstaterer, at han heller ikke denne gang vender tilbage til byrådet.

Blandt kandidaterne i liste F var også Mette Truesen, og hun ser flere årsager til, at partiet ikke har formået at få fremgang.

- Det har haft betydning, at Birgit (Pedersen, red.) har siddet som vores eneste repræsentant de sidste fire år. Hun har markeret sig på inden for kultur og idræt, og det er fint, men der har manglet markeringer inden for miljø og uddannelse. Og så må vi sige, at vi ikke har præsteret på det, der er SF's kerneområder, hvis vi skal kigge lidt indad, siger Mette Truesen.

Hun lægger ikke skjul på, at hun både havde håbet og troet, at der ville blive to mandater til partiet, Når det ikke blev tilfældet, skydles det også den socialdemokratiske fremgang, og at Alternativet tog en del af SF's stemmer, mener hun.

- Det er så ærgerligt. Også for Tina, for nu kommer hun til at sidde alene, konstaterer Mette Truesen.