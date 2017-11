S-flertal i bredt samarbejde

Alle partier er med i konstitueringen, hvor Socialdemokratiet kun sætter sig på tre pladser i økonomiudvalget og forærer fire andre væk, så samtlige partier bliver repræsenteret. Til gengæld får fem af seks regulære fagudvalg S-formand. Foto: Steen Østbjerg

Roskilde KV17 - 22. november 2017 kl. 05:52 Af Steen Østbjerg

Alle partier får sæde i økonomiudvalget i den kommende periode.

Det står klart, efter at byrådet har konstitueret sig efter tre timers forhandlinger.

Valgresultatet gav Socialdemokratiet absolut flertal med 16 af byrådets 31 pladser, og S satte sig først sammen med partnerne i valgforbundet, EL og Alternativet og inviterede derpå de tre partier, der hidtil har støttet Joy Mogensen som borgmester, med indenfor. Alternativet kom som bekendt ikke ind, men sammen med EL, K, SF og R kunne S danne en konstitueringsgruppe, som med 22 mandater mod V og DF's ni var i stand til at sikre sig syv af økonomiudvalgets ni pladser.

S valgte at forære fire af sine syv ØU-pladser væk, så EL, K, SF og R bliver repræsenteret, mens V havde været indstillet på en tilsvarende gestus på den modsatte fløj, hvor matematikken dog akkurat gjorde det overflødigt.

Til gengæld for indflydelsen i økonomiudvalget satte Socialdemokratiet sig tungt på formandsposterne. Der kommer socialdemokrater for bordenden i skole- og børneudvalget, i sundheds- og omsorgsudvalget, i plan- og teknikudvalget, hvilket for alles vedkommende også er tilfældet i dag, og så bliver kultur- og idrætsudvalget og klima- og miljøudvalget også socialdemokratisk efter at have været ledet af henholdsvis en SF'er og en EL'er. Venstre beholder formandsposten i beskæftigelses- og socialudvalget.

Det Konservative Folkeparti bevarer formandsposten i udvalget for vækst, erhverv og globalisering, som er et såkaldt paragraf 17.4-udvalg, hvor der også er medlemmer, som ikke sidder i byrådet, og formandskabet i børn- og ungeudvalget går til DF.

Derudover oprettes et nyt udvalg, ligeledes efter styrelseslovens paragraf 17.4, som skal fokusere på Roskilde Sygehus med henblik på at sikre den bedst mulige udnyttelse af sygehuset til gavn for byens borgere.

Ved præsentationen af konstitueringen, der fandt sted klokken 2.15, understregede valgets store vinder, Joy Mogensen, at ambitionen er at samarbejde bredt.

- I valgkampen har vi ridset forskellene i vores synspunkter op. Derfor er det også befriende, at vi kan samles om denne konstituering, sagde Joy Mogensen.

Navnlig henvendt til de mange socialdemokrater, der blæste på nattesøvnen for at være med, når konstitueringen faldt på plads, sagde hun:

- Der hviler et tungt ansvar på os for at få samarbejdet til at fungere. Og de andre partier, der er gået med, har givet og et ansvar at leve op til.