Socialdemokraten Morten Gjerskov er en smule rystet over, at hans parti har fået absulot flertal. Foto: Kristian Jørgensen

Rørt og rystet socialdemokrat lover samarbejde

- Vi har det sådan, at vi vil arbejde sammen med de andre partier, og det kommer vi til, uanset at vi har absolut flertal. Det er en del af vores dna at samarbejde med alle partier, så det kommer ikke til at ændre sig, siger Morten Gjerskov, som tolker valgresultatet som en cadeau for partiets positive arbejde, og at de har afstået fra smædekampagner.