Radikale må vinke farvel til mandat nummer to - igen

- Jeg synes, det er flot, at vi kan få 12 stemmer i Vor Frue, selv om jeg har sagt, at jeg vil lukke skolen derude! siger Jeppe Trolle.

I årtier har Radikale Venstre måttet leve med kun at have ét mandat i byrådet. Lige så længe har partiet drømt om at få mandat nummer to, men i år ser det unægteligt ud til, at partiet skal se mere nedad end opad.