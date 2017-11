Lars Lindskov, her som borgmesterens wing man efter konstitueringen i nat, ærgrer sig over, at de borgerlige partier ikke fik fremgang, men glæder sig over, at K fordoblede sit eget mandattal. Foto: Steen Østbjerg

K-fremgang er vælgernes kvittering for samarbejde

- Nu har vi fået udlignet magtbalancen blandt de borgerlige ganske betragteligt, siger Lars Lindskov (K), som regner med, at Venstre populært sagt bliver lidt lettere at have med at gøre for K og dermed også en hyppigere medspillere.

- Tendensen er klar og sat nu. Det væsentlige er, at man kan se, at det samarbejdende lokale demokrati er væsentligt for borgerne i Roskilde Kommune. Det er fint nok at tage et ideologisk og et værdipolitisk afsæt i mange ting, men borgerne forventer jo, at vi finder pragmatiske løsninger på mange ting, og det, vi har prøvet at gøre fra konservativ side, er jo at erkende, at der er et rødt flertal i den nuværende periode, og vi har søgt indflydelse der, hvor vi kan få den. Skulle vi se fremad, kan man sige, at vores gamle slogan med borgerlige stemmer, der arbejder, det holder vi fast i, og det er ud til, at borgerne har kvitteret for det. Det er jeg glad for, siger Lars Lindskov.